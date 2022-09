Sanitat diu que “encara” no es parlarà d’eliminar la mascareta al transport

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha sortit al pas dels rumors que el Consell Interterritorial decidirà retirar l’obligatorietat de la mascareta al transport públic i ha anunciat que això “encara” no està sobre la taula. La ministra ha dit que en aquests moments no hi ha cap proposta de la ponència d’alertes per eliminar la mascareta al transport públic, tot i que diverses comunitats, entre elles Catalunya, sí que ho ha demanat. La ministra ha insistit que fins que no arribi aquesta proposta dels tècnics no estaran en condicions per valorar la mesura. Prèviament a l’anunci de la ministra fonts del ministeri de Sanitat ja havien apuntat a l’Agència Catalana de Notícies que aquest assumpte no està a l’ordre del dia de la Comissió de Salut Pública i tampoc del Consell Interterritorial de Sanitat.

Aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, s’ha reafirmat en l’aposta de la Generalitat per canviar l’obligatorietat de la mascareta per una recomanació. “Una mesura que no es pot complir no té sentit”, ha assenyalat Plaja, que ha dit que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, tornarà a demanar demà dimecres la retirada d’aquesta obligació. Segons la portaveu del Govern, l’executiu de Pere Aragonès ho ha traslladat “diverses vegades” però encara no els han fet cas “no se sap per què”. “Esperem que ara sí, se’ns farà cas“, ha dit per obrir la porta a que aquesta reunió de dimecres serveixi per adoptar aquesta mesura. La ministra, però, ha tancat la porta poc després a abordar aquesta qüestió en la pròxima trobada de les comunitats amb el Ministeri de Sanitat.

Madrid reclama “un pas més” per tornar a la normalitat després de la pandèmia

Catalunya i Madrid són les comunitats que més estan insistint amb la retirada de l’obligatorietat de la mascareta. Aquest dimarts el conseller madrileny de Salut, Enrique Ruiz Escudero, ha demanat al ministeri que faci “un pas més” cap a la normalitat amb l’eliminació d’aquesta obligatorietat de la mascareta.