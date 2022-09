La Generalitat torna a demanar a Madrid la fi de la mascareta al transport

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa que el conseller Josep Maria Argimon demanarà aquest dimecres al Consell Interterritorial de Salut la fi de la mascareta obligatòria al transport públic. Els motius són la baixa incidència de la Covid-19 actualment i el fet que “una mesura que no es pot fer complir té poc sentit”. “S’ha traslladat diverses vegades i esperem que, ara sí, se’ns farà cas”, ha assenyalat la portaveu, que ha recordat que actualment poca gent porta la mascareta al transport públic i això genera conflictes com el cas de la baralla per la mascareta d’aquest dimarts presenciada pel diari Tot Barcelona.

L’obligatorietat de la mascareta és un decret del govern espanyol, pel que el Govern recalca que no hi pot fer res més que demanar la retirada a l’òrgan conjunt de les comunitats autònomes. “Considerem oportú que es passi de l’obligatorietat a una recomanació“, ha explicat Plaja, que no ha volgut entrar a valorar per què hi ha gent que no l’utilitza. El fet que esdevingui una recomanació i no una obligació és la principal aposta dels experts i els professionals de la salut. “És difícil poder fer complir la obligació i s’entén la sensació de frustració”, ha continuat Plaja abans d’afegir que amb la situació actual de la pandèmia el millor és la seva retirada.

Advertència pels pròxims mesos

La portaveu del Govern, però, ha deixat clar que malgrat que es pugui aconseguir aquesta retirada de l’obligatorietat de la mascareta aquesta setmana, es podrien fer passes enrere en qualsevol moment. “Retirar-la no vol dir que d’aquí uns mesos no sigui necessari tornar a posar l’obligatorietat de la mascareta”, ha avisat en referència a un possible empitjorament de la pandèmia que els experts esperen que passi a l’octubre. Plaja també ha volgut recordar que aquestes mesures es prenen “amb les dades a la mà” i sempre “tenint en compte les dades de la pandèmia”, pel que sempre es poden posar noves restriccions.