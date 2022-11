El ‘text neck’, una amenaça per a la salut que afecta cada cop més gent

El conegut com a text neck és un trastorn muscular que es genera per una mala posició mentre es treballa o es consulta el mòbil per entreteniment. Concretament aquesta posició és en la que posem el coll endavant i el cap mirant abaix i afecta el coll i les espatlles quan es manté de forma prolongada. Es dona per l’ús excessiu del mòbil o l’ordinador i per una mala higiene postural. La postura que utilitzem quan mirem el mòbil causa molta pressió a la columna vertebral perquè incrementa el pes que suporta el coll. En el cas dels adults pot arribar a un pes excessiu de 27 quilos si la inclinació del cap és de 60 graus.

Es tracta d’un trastorn poc conegut però que algunes mútues ja estan difonent amb campanyes informatives. Una d’elles va ser la de Umivale Activa, que va portar el text neck a la Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball que cada any organitza l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el treball. Aquest any concretament s’ha posat el focus en els trastorns d’aquest tipus, i el text neck és dels més freqüents. La campanya que estan duent a terme té una peça audiovisual i una fitxa informativa amb recomanacions per prevenir el trastorn. També compta amb exercicis pràctics i consells per prevenir-lo.

Dos dispositius mòbils mostrant les tendències de Twitter | ACN (Miquel Vera)

“L’ús prolongat de dispositius mòbils, la seva utilització inadequada o la higiene postural incorrecta durant el seu ús, són les principals causes d’aquest trastorn que cada vegada afecta més població a causa de l’alt nivell d’ús”, explica José Luis Cebrián, tècnic Superior en prevenció de riscos laborals. Cebrián detalla els símptomes del text neck: dolor a la regió cervical, contractures en la mateixa zona, cefalees i rigidesa de coll.

Què es pot fer per evitat tenir text neck

Hi ha diverses coses que es poden fer per evitar aquest angle d’inclinació perjudicial quan mirem el mòbil i prevenir els efectes sobre la salut que té afegir tensió a la columna.