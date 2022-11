Una jutgessa veta el nom Hazia tot i que hi ha 93 ‘Semen’ a l’estat

Una jutgessa del registre civil de Vitoria, al País Basc, ha prohibit a uns pares posar el nom d’Hazia a la seva filla. La controvertida decisió ha aixecat rebombori a les xarxes socials i la polèmica continua viva. El nom d’Hazia en euskara significa “llavor”, el que suposadament hauria de significar que el nom es pot utilitzar amb tranquil·litat. Ara bé, la jutgessa s’hi ha oposat perquè una accepció d’aquest nom en llenguatge col·loquial és “semen”. Els fets es remunten al passat 26 d’octubre, quan la jutgessa va advertir als pares que el nom no estava recollit a l’Academia de la Llengua Basca per la qual cosa havien de buscar-ne un altre. Els pares van rebutjar signar i la jutgessa va anar més enllà i es va negar a inscriure el nadó.

Segons la jutgessa aquest nom significa en “l’euskara usual” semen, per la qual cosa té una connotació sexual que no es pot passar per alt. En l’auto la jutgessa assegura que el nom “acostuma a anar unit al verb ‘bota’ i plegats ‘hazia bota’ significa ejacular”. A més, la responsable del registre assenyala que la llei diu que no es poden posar noms contraris a la dignitat de la persona, per la qual cosa ha denegat aquest nom. Ara bé, com que els jutges del registre tenen l’obligació de posar un nom als nadons, la jutgessa ha optat per ‘Zia’ perquè s’apropa a ‘Hazia’ i la pronunciació és semblant.

No obstant, el diccionari de l’euskara treu la raó a la jutgessa i sosté que l’expressió ‘hazia bota’ es pot traduir també per “sembrar” enlloc d’ejacular. Així, els pares tenen raó i Hazia es podria considerar ‘llavor’ enlloc de ‘semen’, de manera que no hauria d’haver-hi cap problema amb el nom.

https://www.euskadi.eus/web01-apelhuya/es/ab34aElhuyarHiztegiaWar/ab34ahiztegia/hazia%20bota*/E/Heu242355_0

La pregunta que ha deixat tota aquesta història és per què aquesta jutgessa ha impedit als pares nomenar la nena així quan a l’estat espanyol hi ha 93 persones que es diuen Semen, que clarament té connotació sexual. D’aquests 93 homes, n’hi ha que viuen a Girona i Barcelona, i la seva mitjana d’edat és de gairebé 27 anys.

Els noms més estranys que es posen a Catalunya

Semen no és un nom gens habitual malgrat que hi ha més de 90 a l’estat espanyol. De fet, és un nom que fa cert riure i que, per suposat, fa destacar als seus portadors entre la resta. Altres noms curiosos i no gaire comuns que s’han posat a Catalunya en els últims anys són els següents:

Esdres

Orió

Elián

Iol

Abba

Acfred

Zero

Calixt

Jaguar

Ets

Aixa

Maïder

Tanit

Aledis

Neferet

Milde

Ets

Zulema

Minerva

Sança

Daenerys

Un nadó amb la seva mare / Pixabay

Júlia continua sent el nom més popular al país

Pel contrari, els vint noms més populars a Catalunya en el 2021 van ser una mescla entre tradicionals -com ara Júlia o Marc- i noms contemporanis en auge -com ara Mia o Leo-. La majoria tenen la característica de ser noms curts que valen tant en català com en castellà.