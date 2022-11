El nou conseller de Salut diu que tindrà “prioritats” diferents a les d’Argimon

El recentment nomenat conseller de Salut, Manel Balcells, ha promès aquest dimarts que augmentarà el finançament als centres d’atenció primària fins al 25% del total del pressupost per a Salut. Ho ha dit després que els Comuns l’hagin interpel·lat sobre les prioritats de la nova conselleria on han lamentat que malgrat el compromís del Govern l’any passat encara no s’hagi arribat a la xifra promesa per a l’atenció primària. “Nosaltres arribarem al 25%“, ha garantit el conseller de Salut, que ha subratllat la importància de tirar endavant els pressupostos per al 2023 per tal de poder assolir aquest objectiu i poder millorar també el sou dels metges i infermeres, que actualment estan “mal pagats”.

Balcells ha reconegut que “li sap greu” que s’hagin incomplert compromisos assolits en els pressupostos del 2022 en l’àmbit de la sanitat. Per això, tot i recordar que ha accedit al càrrec fa només un mes, ha promès que hi haurà “un ritme i prioritats diferents” a la conselleria per tal que no es repeteixi la situació. Així, ha promès un “canvi de model” que acabarà de concretar en la compareixença que farà pròximament al Parlament per detallar el seu pla de treball ara que ha assumit les regnes de la conselleria que abans ocupava Josep Maria Argimon.

El conseller de Salut, Manel Balcells, en roda de premsa / ACN

Salut crearà el Centre Nacional de Teràpies Avançades

A banda, aquest dimarts s’ha anunciat la decisió del Govern de crear el Centre Nacional de Teràpies Avançades per garantir que els pacients podran accedir a la recerca en teràpies avançades. També es podrà incrementar la capacitat dels hospitals per fer assajos clínics en aquestes teràpies i s’agilitzarà el procés perquè les teràpies arribin al teixit industrial quant abans millor. Tot això es farà en coordinació amb el Banc de Sang i Teixits i Biocat, que s’encarregarà del hub de teràpies avançades.

La inversió prevista pel Govern és de 60 milions d’euros en tres anys, el que suposa 20 milions per any en recursos assistencials i ajuts a la recerca. Es preveu que el centre estigui operatiu el pròxim mes de febrer i es creïn 20 llocs nous de treball. El finançament que donarà el Govern ha de servir per fer l’adequació necessària dels espais del Banc de Sang i Teixits perquè es puguin fer les tasques del centre, així com finançar convocatòries i donar ajuts als projectes estratègics en el desenvolupament i implementació de les teràpies avançades.