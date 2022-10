Economia i Salut, les primeres conselleries a les travesses del nou Govern

El president de la Generalitat Pere Aragonès s’ha marcat com a objectiu conformar el nou Govern abans de la reunió del Consell Executiu del pròxim dimarts. A aquesta fi, manté durant tota la jornada d’avui reunions a Palau per perfilar un executiu que apunta a ser monocolor i amb una majoria de perfils tècnics, amb una “possible entrada d’independents”, segons va apuntar dissabte la consellera de Presidència Laura Vilagrà. En principi, com ja va comunicar Vilagrà, no es considera incorporar consellers d’altres partits.

El Consell sortint tenia 14 conselleries, però Aragonès apunta cap a una integració i reducció de conselleries. A alguns sectors, com l’acadèmia, aquestes intencions aixequen recels, en tant que l’entrada d’un departament a una àrea més ampla la faria perdre pes en les negociacions de política pública.

Primers candidats

Tot i que encara no s’han tancat els perfils que encapçalaran els departaments que quedaran al Govern en endavant, dos noms sonen amb especial força per dues de les conselleries més rellevants. Segons ha informat l’ACN, es tractaria de Natàlia Mas, que sembla optar a succeir Jaume Giró a Economia; i Marc Rementol, que podria ocupar la conselleria de Salut que fins ara ostentava Josep Maria Argimon.

El conseller d’economia, Jaume GIró, és un dels principals noms a substituir al nou Govern | ACN

Mas, actual directora general d’Indústria del departament d’Empresa i Treball, és un dels perfils amb més projecció de les verticals econòmiques del Govern. Sense anar més lluny, va capitanejar les negociacions per al Pla Nacional per a la Indústria, i va ser l’encarregada de presentar-lo en societat acompanyada de representants dels agents socials del país. No seria, en tot cas, la seva primera experiència a Economia: ja hi va treballar quan els titulars eren Oriol Junqueras i Pere Aragonès. Per la seva banda, Rementol sortiria del seu lloc a Presidència per prendre el relleu d’Argimon. Ja va ser el número dos d’Alba Vergés al departament durant la pandèmia.

Dimissions rebudes

Aragonès ja ha rebut les renúncies dels sis consellers de Junts que quedaven al Govern –el setè, el vicepresident Jordi Puigneró, ja havia estat cessat– però no comunicarà oficialment la seva destitució fins que no estiguin decidits els seus substituts. Un cop els nous titulars prenguin possessió, procediran a nomenar els secretaris generals dels departaments, així com a comunicar els canvis al Parlament. També canviaran –o es mantindran, a discreció dels consellers– càrrecs com directors generals, secretaris sectorials o delegats territorials.