Rovira apropa la pròrroga dels pressupostos

La secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha reiterat la possibilitat de prorrogar els pressupostos del 2022. Tot i que el fins ara conseller d’Economia Jaume Giró, un dels consellers de Junts que han sortit del Govern, ja havia anunciat el sostre de despesa dels comptes, el trencament de l’executiu dificulta conformar una majoria per aprovar la norma central de l’exercici.

Segons Rovira, els pressupostos del 2022 ofereixen un “acompanyament tècnic” que respondria a les “necessitats actuals del país”. En una entrevista a La Vanguardia, la secretària general dels reupblicans ha tret ferro a la pròrroga pressupostària, en tant que “ja s’ha fe servit en altres ocasions”.

Tot i la possible recuperació dels pressupostos del curs passat, Rovira manté la mà estesa a Junts per aprovar els nous comptes. Si no hi col·laboren, però, el Govern “buscarà solucions”. “Ho haurà de decidir Junts i haurem de veure fins quin punt els interpel·la la situació econòmica del país”, apunta la dirigent, tot recordant que la mesura va ser la darrera elaborada per Giró.

El fins ara conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, en la clausura de l’assemblea de l’ACM | ACN (Carola López)

La relació amb Junts

Rovira manté la intenció d'”interpel·lar” Junts en grans acords com les previsions econòmiques del país. Tot i això, la secretària general reconeix que s’hauran de “refer confiances” entre les formacions independentistes. “Haurem d’analitzar què ha passat, per què i com se segueix”, apunta. En cas que no hi hagi punts de trobada, Rovira reitera que “tirarem endavant”.

En la línia de les expectatives d’altres càrrecs d’Esquerra, la secretària general no espera que es trigui gaire a conformar el nou Govern. “No costarà que hi hagi gent que, en una situació difícil, vulgui ajudar i comprometre’s”. Els plans del president de la Generalitat Pere Aragonès impliquen tenir un Consell Executiu complet i funcional abans de la reunió de dimarts.

Suport de Madrid

Després del resultat de la consulta interna de Junts que va ratificar la sortida de l’executiu, el president del govern espanyol Pedro Sánchez va allargar la mà a Esquerra. Rovira, en aquest sentit, manté la línia. “Ha d’acabar amb la repressió política i abordar com des dels dos governs es respon la majoria de ciutadans de Catalunya que vol votar”, exigeix la dirigent.