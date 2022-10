El PSC manté la mà estesa amb els pressupostos tot i la crisi de Govern

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, manté l’oferta de suport als pressupostos de la Generalitat tot i la sortida de Junts. Tot i que els socialistes es confirmen com “una alternativa a curt, mitjà i llarg termini”, el dirigent s’ofereix per “apuntalar Catalunya” amb suports puntuals com el dels comptes públics. “Construir una alternativa no és dir no a tot“, ha exposat en una compareixença a Bagà.

Tot i l’esquerda institucional que ha deixat el trencament del Govern, Illa s’ha mostrat optimista, tot reivindicant una “agenda de retrobament” per al país. El dirigent socialista ha subratllat que Catalunya “ho té tot per tirar endavant”. “Hi ha un camí on cabem tots”, segons Illa, que assegura que hi ha “una majoria de gent que vol avançar, no quedar enquistats en els problemes”.

Comptes sòlids

La crisi al Govern no ha de posar en dubte, segons el representant del PSC, l’aprovació d’uns comptes públics que “han de tenir un ampli suport”. Així, ofereix la base parlamentària socialista, a hores d’ara més gran que la de l’executiu, per tirar endavant uns pressupostos per al 2023 que havien d’escalar en muntants i inversions. “En aquesta matèria –ha expressat Illa– tenim el més calent a l’aigüera”.

El primer secretari, en aquest sentit, s’ha reivindicat com una assegurança d’estabilitat davant l’esclat polític. Els socialistes, argumenta, “no són amics de batzegades ni de cops de volant”. Manté així les portes obertes a negociar uns pressupostos per als quals el fins ara conseller d’Economia Jaume Giró no els havia descartat.

Cops a banda i banda

La posició dels socialistes els ha valgut, en les hores posteriors al trencament del Govern, retrets tant des dels partits independentistes com des del Partit Popular. El president dels conservadors a Catalunya, Alejandro Fernández, ha criticat que els socialistes hagin “desaprofitat una oportunitat històrica”, tot titllant-los de “crossa del separatisme”.

Per la seva banda, el president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha rebutjat el suport del PSC. “Molts dels seus dirigents van aplaudir el nostre empresonament“, ha criticat Junqueras, tot apuntant cap a Junts com a company de negociacions per aprovar els pressupostos.