Triple pressió sobre ERC

ERC governarà en solitari únicament amb 33 diputats. Es tracta del Govern amb menys suport parlamentari de la història moderna de la Generalitat. El president, Pere Aragonès, confeccionarà el seu pròxim executiu durant aquest cap de setmana i espera anunciar-lo a principis de la setmana que ve per poder reunir-lo el dimarts. De fet, el cessament dels consellers encara no està publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), tot i que tots ells han presentat la dimissió, exceptuant la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, que deixa la seva marxa de l’executiu en mans del president. Durant aquest dissabte, el president ha estat al Palau de la Generalitat fent reunions i trucades, i fonts de Palau asseguren que la composició del nou executiu “està avançada”.

Entre els nous consellers que sonen hi ha Natàlia Mas per a la conselleria d’Economia. Mas ja havia treballat amb Junqueras i Aragonès en aquest departament i ara està al d’Economia com a directora general d’Indústria, amb Roger Torrent al capdavant. Un altre nom que sona és Marc Ramentol, mà dreta de l’exconsellera de Salut Alba Vergés i que actualment forma part del Departament de Presidència. Aragonès vol incorporar, a més, perfils tècnics i independents, amb la possibilitat de fusionar conselleries, com pot ser la d’Interior i Justícia o Educació i Universitats. Davant la possibilitat d’aquesta túltima fusió, el sector universitari ja ha mostrat el seu rebuig i ha posat un crit al cel.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, acompanyat de Laura Vilagrà, Marta Vilalta i Gabriel Rufián en una compareixença a la seu del partit a Barcelona. Data de publicació: dissabte 08 d’octubre del 2022, 13:51 Localització: Barcelona Autor: Eli Don

Junts comença a fer d’oposició

Un cop el president hagi confeccionat el nou executiu, haurà de dirigir el Govern amb menys suport de la història moderna de la Generalitat. Tot i la seva voluntat d’acabar la legislatura, no ho tindrà fàcil. Junts ja ha advertit que farà d’oposició, i el secretari general del partit, Jordi Turull, i la seva presidenta, Laura Borràs, ja han començat a dirigir discursos durs contra el president: “O qüestió de confiança o eleccions”, afirmen les dues veus cantants del partit de Puigdemont. En aquesta línia també es dirigeix la CUP, que aquesta setmana ja havia presentat una moció demanant al president que presenti una qüestió de confiança, ja que constaten que ha perdut el suport de la cambra catalana.

Tampoc està clar que el president pugui tirar endavant els pressupostos. Junts ja va advertir que, tot i ser redactats pel fins ara conseller Jaume Giró, no està garantit el seu suport als comptes. “Dependrà del resultat que en surti”, va advertir Turull aquest divendres, deixant entreveure que els hauran de negociar. A més, el president dels republicans, Oriols Junqueras, ja ha advertit que no buscarien al PSC com a soci ni negociarien els pressupostos amb els socialistes. “Van aplaudir el nostre empresonament”, assegura Junqueras, qui també descarta un tripartit. De fet, l’exconseller d’Economia també ha posat damunt la taula l’opció de prorrogar-los, posant d’exemple el cas d’Alemanya, que va estar 7 anys amb uns comptes prorrogats.

Els comuns i el PSC fan ullets als republicans

La postura de Junqueras no casa amb l’idea del president Aragonès de pactar i negociar amb el 80% dels catalans favorables a un referèndum d’autodeterminació. De fet, el president mai ha descartat el PSC per poder tirar endavant lleis, i sempre els ha inclòs en el 80% que aposten perquè el conflicte entre Catalunya i l’Estat es resolgui a través del vot. En aquest sentit, el líder del PSC, Salvador Illa, ja ha estès la mà al president Aragonès per aprovar els comptes i per donar-li suport en moments puntuals. Amb això, els pactes amb el PSC poden tenir un preu a Madrid, ja que es podrien intercanviar suports a les dues cambres, fet que actualment els republicans no necessitaven. Per tant, els republicans es podrien debilitar a Madrid, en un any on hi haurà eleccions al Congrés.

L’únic partit que s’ha ofert com a soci estable i garantista per l’estabilitat són els comuns, que han apel·lat a la majoria progressista dels republicans i el PSC. Els comuns s’han començat a visualitzar com a socis preferents del nou executiu i s’han ofert per poder pactar els pressupostos, tot i que han advertit que “no seran un xec en blanc”. De fet, Albiach ha aconsellat a Pere Aragonès que assumeixi que es troba en una situació de “debilitat” i li ha reclamat que faci una ronda de contactes perquè és la seva responsabilitat “articular una majoria progressista parlamentària”.

Òmnium critica durament els partits

D’altra banda, la societat civil també ha criticat tant Junts com ERC. Òmnium Cultural ha fet un comunicat molt dur contra els dos partits i els ha instat a reconduir la unitat de l’independentisme. Consideren que sense una estratègia unitària l’independència no serà possible. El president de l’entitat, Xavier Antich, ha lamentat que els dos partits, fins ara socis a l’executiu, no hagin estat “a l’altura de les circumstàncies”, i que hagin prioritzat “les seves necessitats” en comptes de posar per davant el “sentit d’estat”. Així mateix, ha alertat que “s’enquista la paràlisi” del moviment i “retrocedeix” davant els poders de l’Estat. El líder d’Òmnium ha afegit que, per avançar, l’independentisme necessita “treballar de manera diferent” a partir de “noves sensibilitats, noves veus i lideratges”. De fet, l’exsecretari general de Junts, Jordi Sànchez, ja ha avisat que el procés independentista “s’ha acabat”, amb la marxa de Junts de l’executiu, tot i que veus de Junts, com Joan Canadell, han opinat el contrari.

El president del a Generalitat volia governar, a inici de legislatura, amb un Govern de concentració entre ERC, Junts, la CUP i els comuns. Finalment, els republicans s’han quedat sols. La CUP i els republicans van trencar el pacte a principis de legislatura, mentre que amb Junts el trencament es va consumar aquest divendres. Els republicans es queden sols en una legislatura que s’espera en cara amb més turbulències.