Albiach s’ofereix com a sòcia d’ERC després de la marxa de Junts

Jèssica Albiach ha interpretat la sortida de Junts del Govern -després que un 55% de la militància hagi votat per abandonar l’executiu- com “una nova oportunitat de posar Catalunya en marxa amb una majoria progressista”. La líder dels Comuns ha opinat així en una piulada a Twitter, en la qual també ha lamentat: “Dos anys perduts i un govern trencat, enmig d’una crisi econòmica, mai és una bona notícia”. També ha subratllat que la ciutadania “necessita governs forts i estables”. Amb la sortida de Junts del Govern ERC queda en minoria, per la qual osa Pere Aragonès haurà d’estudiar els equilibris parlamentaris per seguir tirant endavant la legislatura.

S’ofereix per negociar els pressupostos

Entrevistada posteriorment a TV3, Albiach ha recordat que al principi de la legislatura hi havia una majoria progressista disponible que “continua essent-hi”, i per això ha considerat que abans de plantejar qualsevol escenari, el més important és “veure què diu el president”. “La majoria hi és, però és responsabilitat d’Aragonès articular-la”, ha afegit. Albiach s’ha mostrat disposada a negociar els pressupostos amb un Govern que sigui “fort i estable”, però també ha advertit que la seva formació no està disposada a donar “xecs en blanc”.

Junts marxa del Govern

La militància de Junts per Catalunya ha optat aquest divendres finalment per trencar amb Esquerra Republicana i abandonar el Govern de la Generalitat de Catalunya. A la pregunta de si volien que la formació continués a l’executiu, un 55,73% ha votat que no, un 42,39% que sí i un 1,88% ha votat en blanc, amb una participació del 79,18%. Així doncs, els republicans hauran de governar en solitari un cop s’oficialitzi la sortida dels consellers del partit de Borràs i Turull. Els consellers d’Economia, Jaume Giró, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, hauran de presentar la dimissió al president Aragonès, i aquest acceptar-la.