Sánchez demana estabilitat al Govern després de la marxa de Junts

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha referit avui a la decisió de la militància de Junts de sortir del Govern, i ha apostat per “l’estabilitat” a l’executiu català, i ha afirmat que sempre tindrà la mà estesa per al retrobament de la societat catalana. No obstant això, ha deixat en mans del líder del PSC, Salvador Illa, si dona estabilitat a ERC.

Sánchez, que ha comparegut a Praga després de la celebració del Consell polític de la Unió Europea, ha assenyalat que gairebé no li havia donat temps a conèixer la notícia per aquesta circumstància.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant el debat de política general / Mireia Comas

No respon di el PSC donarà estabilitat al Govern

No obstant això, al ser preguntat si Salvador Illa donarà estabilitat a l’Executiu català ha evitat respondre al·legant que aquesta pregunta cal fer-la-hi al primer secretari del PSC. “Jo no soc la persona”, ha assenyalat.

No obstant això, ha assenyalat que el que ha demostrat el líder del PSC és que sempre ha estès la mà en nom de l’interès general de Catalunya per a resoldre els problemes de la crisi econòmica, de la inflacionària i de la crisi de l’energia.

Tampoc ha revelat si hi haurà un canvi d’escenari amb ERC després de la sortida de Junts del Govern català: “Aquí no tinc jo la resposta, Junts acaba d’anunciar la seva sortida del Govern”.

Aposta pel diàleg

Però ha tornat a insistir per l’importància del valor de l’estabilitat en totes les institucions i ha recalcat que espera que continuï sent així a Catalunya per tota la tasca que hi ha per davant. Dit això, ha assenyalat la seva aposta “inequívoca” pel diàleg. “Aquí estarà el Govern i el socialisme espanyol i català”, ha reblat.

La reunió de l’executiva nacional de Junts porta reunida des de les 18h per valorar els resultats de la consulta de Junts. S’espera que el secretari general del partit, Jordi Turull, i la presidenta del partit, Laura Borràs, facin una roda de premsa després de l’executiva.