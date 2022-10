Illa descarta governar amb ERC si Junts abandona: “És un Govern fallit”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que el seu partit no es planteja en cap moment governar amb ERC si Junts per Catalunya decideix abandonar l’executiu de Pere Aragonès. De fet, Illa afirma que és “un Govern fallit que no està funcionant i que té objectius que no comparteixo”. En una entrevista aquest dimarts a La Xarxa, el primer secretari socialista ha recordat que “Pere Aragonès no va guanyar les eleccions” i ha destacat que “no compartim ni horitzó ni actitud”. En aquesta línia, Illa ha confirmat que el PSC continuarà construint una alternativa i col·laborant amb el Govern si és beneficiós per Catalunya.

Aragonès no podria acabar la legislatura sense Junts

Durant l’entrevista, preguntat per si creu que l’executiu d’Aragonès podria esgotar la legislatura en el cas que Junts decideixi sortir del Govern, Illa ha assegurat que “creu que no”. Així i tot, creu que “li correspon dir-ho al president de la Generalitat”.

Pere Aragonès i Salvador Illa al debat d’investidura de Pere Aragonès com a President de la Generalitat al Parlament de Catalunya | ACN

Sobre la consulta de Junts: la pregunta que es fan els catalans és una altra

El primer secretari del PSC també ha parlat sobre la consulta que Junts durà a terme aquest dijous i divendres en què preguntaran a la militància si volen que el partit segueixi formant part del Govern. En aquesta línia, Illa ha dit que respecta els processos interns dels partits, però avisa que “la pregunta que es fan els catalans és una altra”. Remarca que la ciutadania es pregunta “quan el Govern de Pere Aragonès començarà a governar i a ocupar-se dels problemes de la gent”.

L’oferiment per negociar els pressupostos, en peu

Passi el que passi al Govern en els pròxims dies, Salvador Illa ha insistit en què l’oferiment dels socialistes per negociar els pressupostos catalans del 2023 “no canviarà”. Així i tot, ha negat que hi hagi hagut més trobades entre el conseller d’Economia, Jaume Giró, i la portaveu parlamentària del PSC-Units, Alícia Romero.

Pel que fa a l’acord entre PSOE i Unides Podem per als seus pressupostos generals de l’Estat, Illa ha celebrat que estigui previst que el Consell de Ministres aprovi la proposta aquest mateix dimarts. També emfatitza que inclouen la inversió social més alta de la història: “Va en la línia correcta i ho valoro com una notícia molt positiva, a l’espera de la tramitació parlamentària” al Congrés i al Senat.