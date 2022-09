El PSC s’ofereix al Govern a aprovar els pressupostos del 2023

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha condicionat l’aprovació dels pressupostos a deixar estar el referèndum de la via candadenca. D’aquesta manera, el líder del PSC ha tornat a estendre la mà al president per aprovar els pressupostos, tot i que ERC li rebutja i Giró ja ha començat negociacions amb ells. De fet, l’oferiment no és innocent, Illa furga en la ferida entre Junts i ERC.

Alhora, ha rebutjat la proposta de la l’Acord de Claredat del president del president de la Generalitat, Pere Aragonès. “No resol res. No hi estic d’acord”, ha dit Illa, en una intervenció molt crítica amb el Govern, a qui ha titllat d’absent. Amb això, ha avançat que donarà suport a totes les propostes del Govern en matèria sectorial i ha explicat que farà arribar al president més propostes per combatre la inflació i l’augment del preu de l’energia.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, a la festa de la Rosa del PSC a Gavà Data de publicació: diumenge 25 de setembre del 2022, 12:28 Localització: Gavà Autor: Guillem Roset

Molt crític amb l’obra de Govern

Illa ha criticat molt durament l’executiu català, així com el discurs del president. “Massa queixa i massa autocomplaença”, ha dit el primer secretari dels socialistes. “El Govern no governa”, ha sentenciat Illa. Alhora, ha fet dues preguntes: “Aquí qui mana? Hi ha algú al capdavant el Govern?”, ha dit l’exministre de Sanitat. Tot i això, agraeix l’aposta del president pel diàleg, tot i que li ha retret la manca d’un “diàleg entre catalans”.

El primer secretari socialista opina que l’executiu català “no funciona” per una obra “escassa, manca de projecte i manca d’actitud”. “Crec que és una de les obres més escasses de Govern des de la recuperació de l’autogovern”, ha reflexionat.

Manca d’apostes per les renovables

Alhora, ha reivindicat la manca d’apostes per les energies renovables, i ho ha comparat amb la Unió Europea i l’Estat espanyol. Així mateix, s’ha queixat que hi ha hagut fins a 20.000 alumnes que no han pogut començar el curs de Formació Professional. “Els mateixos que l’any passat”, ha dit.

Illa ha reafirmat el seu convenciment per “la política útil” i ha defensat seure i parlar, enlloc “d’aixecar-se i marxar”. També ha demanat que impulsi diverses lleis, com poden ser una nova legislació electoral, una nova llei forestal per tal de tallar focs, i una llei per a un nou sistema per a la policia de Catalunya.

Aragonès replica

En el seu torn de rèplica, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha constatat que els dos partits tenen projectes “oposats”. En aquest sentit, el president ha dit que no “desempararà” el 80% de catalans que creuen que s’ha de resoldre el conflicte a través d’un referèndum. “No tinc clar quina és la seva proposta d’autogovern. És imprescindible que hi hagi una proposta ferma”, diu el president a Illa.

El president també ha recordat que l’any 2016 el PSC apostava per pactar un referèndum. “Per què abans sí, i ara no?”, s’ha preguntat Aragonès, que considera que un 73% dels votants del PSC estan a favor d’un referèndum, citant el CEO.

Aragonès també ha recordat els problemes de Rodalies. “Renfe-Rodalies és l’únic àmbit el qual el govern alternatiu dirigeix”, ha replicat el president, que creu que no s’ha està prenent “seriosament”. De fet, ha recordat que la Generalitat és qui gestiona Ferrocarrils, que ha construït moltes més quilòmetres que el metro.

Illa recorda el País Valencià i nega la mala opinió en Rodalies

El primer secretari socialista ha recordat que el País Valencià està més infrafinançat que Catalunya i han “fet moltes més coses”. “Només fan que queixar-se”, ha dit Illa dirigint-se al president de la Generalitat.

Pel que fa a Rodalies infraestructures, el primer secretari socialistes es pregunta: “Quin president em torbaré? El que desautoritza el seu vicepresident en matèria de l’ampliació de l’aeroport?”, s’ha preguntat Illa. Alhora, afirma que els catalans posen un 7,7 de nota al servei de Rodalies, citant el CEO, i defuig de l’opinió del fet que Rodalies vagi malament.