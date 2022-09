La presumpta corrupció del PSC de Tarragona, a judici

Recta final per jutjar un dels casos més mediàtics de presumpta corrupció a Catalunya. En concret, el cas Inipro que esquitxa la cúpula del PSC de Tarragona i el seu històric exalcalde, Josep Fèlix Ballesteros. La titular del jutjat d’Instrucció número 1 de Tarragona, Sofía Beltran, va signar una interlocutòria el passat 9 de setembre amb què remet la causa a l’Audiència de Tarragona per tal que obri la vista oral, el judici. Tota una fita després de nou anys de densa i entrebancada instrucció que ha acabat amb acusacions de delictes de prevaricació, malversació, frau, falsedat en document oficial i falsedat en document mercantil.

La decisió del jutge arriba després que el mateix PSC s’hagi fet càrrec de les fiances dels acusats i s’hagin presentat els dos darrers escrits de conclusions de dos dels principals implicats, entre els quals hi ha la representació de l’empresa Iniciatives i Programes SL, l’acrònim de la mateixa, Inipro, ha batejat el cas. La diligència del jutge que envia la causa per al judici va amb una duríssima acusació del fiscal, acompanyada d’una profusa documental –sobretot mails–, contra nou persones, entre les quals s’hi compten el mateix Josep Fèlix Ballesteros i la seva mà dreta a l’Ajuntament i al partit, Begoña Floriá. La fiscalia coincideix amb les acusacions particulars que representen el consistori tarragoní i la CUP de la ciutat.

Resolució del jutge d’instrucció notificada a les parts que ja envia el cas Inipro a judici per a l’audiència de Tarragona/Quico Sallés

“Concertació per gestar un frau”

L’escrit d’acusació de fiscalia mostra una sèrie de correus electrònics entre els acusats, contractes i facturacions que els porten a concloure una “concertació per gestar un frau”. Segons el ministeri fiscal, la conspiració entre els acusats consistia a utilitzar l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) –l’entitat municipal que vetlla per les persones més vulnerables– per tal d’adjudicar fraudulentament a Inipro un contracte sobre la “potenciació de l’associacionisme entre la població nouvinguda” que servia per “fer clientelisme polític en favor del PSC”. De fet, fiscalia destaca que aquest “clientelisme es feia a canvi de diner públic” i estava destinat “especialment a captar vots i a millorar la imatge de l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros” a través del ciberactivisme amb el grup PSC Ciberactivistes Ballesteros.

A més, el ministeri públic remarca que un cop es van exhaurir els diners pressupostats, “mesos abans que s’hagués consumit el temps licitat”, els acusats van continuar. Precisament, aquesta continuïtat es va portar a terme “tot i saber que [l’empresa adjudicatària] no prestava el servei que inicialment li havia estat adjudicat”. Així, subratlla que van “emparar durant mesos el pagament amb diner públic de les factures que girava, prescindint de tota norma i procediment legal i amb evident perjudici per l’ens públic”. És a dir, tots van concertar dedicar diners destinats a serveis socials a fer propaganda electoral pel PSC de Tarragona, en especial per l’aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros.

Part de l’escrit d’acusació de la fiscalia on clarifica i sintetitza els fets del cas Inipro/Quico Sallés

Els mails, claus per a l’acusació

La instrucció del cas ha servit per bastir un relat a partir de les comunicacions internes dels acusats –Antonio Muñoz, Gustavo Cuadrado, Victòria Pelegrín, Enriqueta Aznar, Alejandro Caballero, Enric Manuel Miró i José Gallet, a més de Ballesteros i Florià– que s’han aportat a la causa. L’inici del cas se situa el 15 de setembre del 2009 quan el gerent d’Inipro, José Campás –ja mort– va dirigir un mail a l’aleshores cap de gabinet de Ballesteros, Gustavo Cuadrado, per un “tema de dinamització dels barris de Tarragona”.

Un correu que es va reenviar a Antonio Muñoz, llavors gerent de l’IMSST i que va servir per convocar una reunió entre tots tres que hauria estat el punt d’inici d’una operació muntada “amb l’evident intenció de defraudar la legalitat per manegar un concurs públic”. La intenció era aprofitar diners de l’Institut de Serveis Socials per adjudicar un contracte a Inipro que, “en lloc d’executar l’objecte del contracte, desenvoluparia una activitat encaminada a millorar la imatge pública de l’alcalde, del govern local i, en definitiva, del PSC”.

La fiscalia també recull els documents adjuntats en diversos mails amb els “informes de necessitats” i “plecs de condicions” que havien de servir per justificar la contractació. A més, un cop exhaurit el termini de la licitació, noves comunicacions entre els acusats indiquen la voluntat de continuïtat en el frau. “Enri, necessito justificar JA l’ampliació del contracte programa d’Alejandro i companyia. La idea és justificar-ho mitjançant la necessitat de ‘serveis complementaris’ que no figuren en el projecte”, anunciava Muñoz a Enriqueta Aznar, tècnica de l’IMSST. A partir d’aquí comença un teva meva de mails entre els implicats que la fiscalia qualifica d’un intent de “simular amb mentides” una prestació de serveis per abonar diner públic a la campanya de millora de la imatge d’alcaldia.

“Estem perdem els debats!” i “A por ellos!”

Especial rellevància per a l’acusaicó pública té un correu electrònic del 12 de maig del 2011, que Floriá va enviar a Cuadrado on anunciava: “Tema mail massiu que va enviar la Victòria als funcionaris. Que voleu que fem? Li preguntes a l’alcalde? Si tens dubtes truca a en Julio”. La resposta al mail és concloent per a fiscalia: “Estem perdent els debats de la ciutat.net. No ho heu bellugat?”. Floriá respon: “Doncs em vaig colar, no ho vaig fer… No trobo l’enllaç. Me n’ocupo ara a tope… m’ho tornes a enviar?”. Els següents mails mostren el neguit perquè s’ha bloquejat el perfil de Facebook de l’alcalde Ballesteros.

Un altre dels documents clau ha estat un mail de Floriá, persona de màxima confiança de Ballesteros, del 13 de setembre de 2011, enviat a PSC Ciberactivistes, l’organització formada per persones que havien estat contractades per l’IMSST a través d’Inipro. L’assumpte del mail és força inquietant. “A por ellos! I sobretot focalitzem que tenim una batalla dura”. Un mail que esperonava a treballar per fer pujar punts la imatge de l’alcalde. La resposta de Gustavo Cuadrado al mail ja mostrava la preocupació que no es delatés la trama: “Qui rep aquest mail??? Tinc por de ficar noms… estan cobrant de naltros. Clarifiquen que són voluntaris”.

Un dels mails amb què la fiscalia basteix l’acusació de la trama Inipro/Quico Sallés

El PSC paga les fiances

El total de la factura que reclamen la fiscalia i l’Ajuntament de Tarragona de 276.157 euros, que ja ha abonat el mateix Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). De fet, el PSC està acusat pel ministeri públic de partícip a títol lucratiu de l’entramat. A Ballesteros li reclamen 13 anys i 8 mesos de presó des de l’acusació particular, i fiscalia li rebaixa a cinc anys i vuit mesos. A Antonio Muñoz li reclamen cinc anys i deu mesos de presó i sis anys d’inhabilitació i 8280 euros de multa; a Gustavo Cuadrado també cinc anys i deu mesos de presó; a Victòria Pelegrin, cinc anys i cinc mesos de presó i a Floriá, quatre anys i deu mesos de presó. La resta d’acusats tenen peticions des de cinc anys a dos anys de presó.