El PSC acusa Aragonès d’oblidar-se de “més de la meitat” del país per la reunió amb les entitats

El PSC ha tornat a acusar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de fer de president “d’una part” de Catalunya. Ho ha dit la portaveu del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, com a valoració de la reunió d’Aragonès amb les entitats independentistes ANC, Òmnium Cultural i la Associació de Municipis per la Independència (AMI) després de l’èxit de la manifestació de la Diada. Per a Romero Aragonès s’ha oblidat de “més de la meitat de Catalunya” amb aquesta reunió. “Aragonès fa de president d’una part, no de tots, que és el que li correspondria”, ha etzibat en una roda de premsa per valorar l’actualitat política al Parlament

Romero l’ha acusat d’estar més preocupat per la situació del seu Govern que per resoldre els problemes dels catalans i ha lamentat que el president s’hagi reunit amb l’ANC, Òmnium i l’AMI i no amb els sindicats i patronals. També ha retret que no s’hagi convocat els representants dels grups parlamentaris per abordar les qüestions relacionades amb la crisi econòmica i altres problemes dels catalans.

La sortida de Junts del Govern

A banda, la portaveu socialista al Parlament ha dit que seria “una mala notícia” que Junts per Catalunya sortís del Govern en aquests moments perquè portaria “més inestabilitat” quan justament en aquest moment “es necessiten governs forts”. “No estaríem d’acord amb alegrar-nos que hi hagués més inestabilitat a Catalunya. Fer hipòtesi sobre si Junts sortirà o no del Govern és arriscat, però ens agradaria que governin”, ha assenyalat en una resposta que ha sorprès els presents a la sala. Minuts abans el conseller d’Economia, Jaume Giró, també ha assenyalat que li agradaria que Junts continués al Govern.

El cas Borràs

Els socialistes han exigit de nou als dos socis de Govern que busquin “una solució estable” a la suspensió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pel presumpte fraccionament de contractes del qual l’acusa la fiscalia. “El Parlament no mereix una presidenta suspesa i sí amb plenes funcions i competències”, ha insistit Romero, que ha volgut deixar clar que la solució a la situació de Borràs l’han de prendre ERC i Junts.