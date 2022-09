Illa anuncia que el PSC es reunirà aquesta setmana amb Giró per negociar els pressupostos

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha anunciat que la portaveu del partit al Parlament, Alícia Romero, es reunirà aquesta setmana amb el conseller d’Economia, Jaume Giró, amb la intenció de negociar-hi els pressupostos de Catalunya. “Demano que se’ns escolti”, ha dit Illa en una entrevista a Els Matins de TV3. El líder del PSC ha afegit que el seu objectiu és poder “plantejar les seves propostes i discutir-les”. Així doncs, com ja va intentar l’any passat, el PSC s’ofereix per aconseguir que els pressupostos catalans tirin endavant “amb el suport més ampli i transversal possible”.

El conseller d’Economia, Jaume Giró, en una imatge recent / Mireia Comas

El primer secretari del PSC ha afirmat que van contactar amb el conseller d’Economia per poder reunir-se i Giró els va assegurar que “no es tancava a dialogar amb els socialistes”. “En aquest tema vaig de debò”, diu Illa, que està convençut que els punts de consens de la societat catalana el poden trobar “en una millora de l’autogovern”.

La reunió ja està programa i el socialista remarca que el primer que faran “és escoltar i conèixer el plantejament pressupostari de Giró”. Sobre l’ampliació de la renda garantida, Illa afirma que “sona bé”, però remarca que “caldrà veure com queda un cop posada negre sobre blanc”.

Illa demana a Aragonès “que governi”

Salvador Illa no comparteix la línia de govern del president de la Generalitat, Pere Aragonès. “És un govern dividit” i li demana “que governi”. El socialista vol que Catalunya “tingui un pressupost al més aviat possible i amb el suport més ampli possible”. És per això que el partit esten la mà al Govern amb l’objectiu de trobar una solució plegats. Volen seure a la taula amb Giró, “escoltar, entendre’l, ser constructius i poder fer les nostres reflexions”. Illa té una cosa clara: “Jo no vull perdre el temps, si hi ha voluntat d’arribar a un acord, endavant”.

Diàleg entre les formacions catalanes

A l’entrevista d’aquest dilluns al matí, Illa ha remarcat que la Diada de l’Onze de Setembre hauria de servir “per buscar punts de consens” de la societat catalana. “És necessari i urgent el diàleg a Catalunya” i diu que, durant la Diada, va veure “massa divisió”. El socialista també ha fet referència a l’absència del president de la Generalitat Pere Aragonès a la manifestació de l’ANC i al seu discurs durant l’acte alternatiu d’ERC: “hagués preferit un plantejament més inclusiu”.