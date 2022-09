Vilalta rebutja que ERC li estigui fent un pols a l’ANC

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha rebutjat aquest dilluns que el Govern hagi de convocar eleccions i ha negat que hagin fet un “pols” a l’ANC ni a l’independentisme però sí una apel·lació a recuperar la transversalitat i diversitat del moviment.

Així ho ha manifestat en una entrevista en La 2 i Ràdio 4, després que la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, cridés als partits independentistes a dur a terme la independència o a convocar eleccions.

Marta Vilalta / ACN

Vol un moviment transversal

Després de les xiulades que va rebre la delegació d’ERC en l’ofrena al monument de Rafael Casanova, Vilalta veu legítima la crítica constructiva però no les que traspassin “els límits i la falta de respecte”, i creu que ara l’independentisme ha de treballar per a tornar a ser un moviment transversal i que no exclogui a ningú, en les seves paraules.

Lluny de la manifestació d’un milió de persones

“Ahir van assistir moltíssimes persones a la manifestació, és evident. Això demostra que molta gent té ganes de sortir al carrer, però també està molt lluny de manifestacions que havíem fet” que havien congregat més d’un milió de persones al carrer, ha constatat.

Segons Vilalta, no cal equivocar-se d’adversari i dirigir les crítiques a l’Estat en comptes de fer-lo a “companys de viatge, amb el que és necessari sumar des dels matisos i la diversitat ideològica i estratègica”, i ha demanat també que les divergències internes de Junts i ERC en el Govern no afectin la seva estabilitat.

En aquest sentit, la secretaria general del partit republicà i exiliada a Brusel·les, Marta Rovira, ha demanat a Junts i a l’ANC que expliquin com volen fer la independència. En aquest sentit, els republicans consideren que la taula de diàleg és un mecanisme per desligitimar l’Estat espanyol de cara a la comunitat internacional i, alhora, per desjudicialitzar la política.