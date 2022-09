L’ANC pressiona el Govern: “Independència o eleccions!”

L’ANC ho té clar o “independència o eleccions”. Així ho ha deixat clar la presidenta de l’entitat sobiranista, Dolors Feliu, durant el seu parlament a la manifestació independentista de la Diada que ha reunit més de 700.000 persones segons l’organització i poc més de 150.000 segons la Guàrdia Urbana de Barcelona. En aquesta línia, Feliu ha exigit als partits independentistes que no posin més excuses i no pronunciïn més “discursos buits”, ja que el poble català està determinat a aconseguir la independència. A més, Feliu ha assegurat que si d’ara endavant el Parlament i el Govern segueixen donant l’esquena als catalans la mateixa ANC organitzarà una llista cívica per presentar-se a les eleccions amb l’únic objectiu d’arribar a la independència assegurant que “cal foc nou”. En aquest punt, el discurs de Feliu ha anat acompanyada de nombrosos crits de “Govern dimissió”.

A propòsit d’això, Feliu, en un discurs molt reivindicatiu, ha assegurat que els catalans ja no volen més polítiques autonomistes, sinó que volen “sinceritat i valentia” per part dels polítics per arribar a assolir la independència, ara bé també ha avisat que si no és així serà el poble el que assolirà la independència i l’ANC “hi posarà totes les eines que facin falta”. A més, la presidenta de l’Assemblea ha exigit que el 52% de vots independentistes representats al Parlament deixin d’estar “captius” i que les institucions catalanes es facin servir com una eina més per arribar a la independència i complir la voluntat de l’1 d’octubre.

“Sota el jou d’Espanya no hi ha llibertat”

Una bona part de la intervenció de Feliu ha anat dirigida a l’Estat espanyol, sentenciant que “sota el jou d’Espanya no hi ha llibertat”. En aquest sentit, Feliu ha assegurat que els catalans “estem fart de viure amb un DNI espanyol” i sota les lleis espanyoles, tot recordant que l’Estat espanyol ha espiat a més d’un centenar de polítics catalans i que persegueix els ciutadans pel simple fet d’expressar els seus drets i llibertats. Ara bé, tot i aquestes fortes reclamacions, Feliu ha recordat que la independència de Catalunya ha d’arribar per mitjans “pacífics i democràtics” encara que els catalans “vivim en un país ocupat”, tot i que la manifestació d’aquest diumenge s’ha demostrat que hi ha molt a fer en el camí cap a la independència.

Les referències a l’Estat també han inclòs una gran crítica a la taula de diàleg, defensada per Esquerra, assegurant que “els falsos diàlegs no ens porten enlloc” i que per això el govern espanyol l’utilitza, per aturar el procés d’independència. A més, ha recrodat que actualment hi ha més de 5.000 represaliats a causa del procés i que la “injustícia espanyola” demostra dia a dia com es vulneren els drets dels catalans.