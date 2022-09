Agressió, xiulades i escridassades a la vigília de la Diada al Fossar

El Fossar de les Moreres ha estat l’escenari de la tradicional vetlla de la Diada Nacional. Ara bé, amb una tensió ambiental notable que a mida que avançava la nit anava creixent fins que les xiulades, els insults i les escridassades han acabat com el Rosari de l’Aurora. Una periodista de TVE agredida per un grup familiar que se les tenia amb uns de la comitiva del PDeCAT, boicots constants als dirigents d’ERC que pronunciaven el seu discurs d’ofrena i crits de “traidors” i “espanyols” als també representants de Junts per Catalunya.

Ofrena Fossar de les Moreres amb una estelada gegant/Mireia Comas

El vespre, però, ha estat tranquil amb les habituals guinguetas de mercandatxe independentista i l’ofrena d’entitats com Vibrant, la Coronel·la de Catalunya, o fins i tot, representants dels irredents corsos. L’arribada de la marxa de torxes organitzada per la Coronel·la de Barcelona ha donat inici als parlaments dels convidats i ponents del Memorial 1714 que a la façana de la seu lluïa una pancarta amb el missatge: “Proutraïdors”.

Ofrena Fossar de les Moreres i la pancarta ProuTraidors/Mireia Comas

Tensió in crescendo

Així, l’escenari emblemàtic de la resistència a les tropes borbòniques del 1714 ha esdevingut aquesta nit l’aparador de les diferències, les divisions i la recança entre organitzacions independentistes. No només entre elles sinó amb un públic general i, fins i tot, escàs respecte altres anys però sorollós, molt sorollós. Els discursos des dels faristols del Memorial han servit per emmarcar la història i el simbolisme de la Diada. De fet, un dels ponents ha reclamat al públic una “reflexió de dos o tres minuts després de cantar l’himne nacional” per entendre l’abast del seu contingut.

La Coronel·la de Barcelona a l’ofrena Fossar de les Moreres/Mireia Comas

Mentre se sentien els parlaments altres entitats feinen l’ofrena de flors a la flama del Fossar. En algun cas, han aprofitat l’avinentesa per presentar el seu projecte polític. Aquest ha estat el cas de la plataforma Suport Civil Català que ha avançat el seu futur com a partit polític alhora que posava de llarg la “DLI”, és a dir, la “Declaració Legal d’Independència”. L’encarregat d’explicar-ho ha estat un gat vell de l’activisme com Ramon Carner, un dels fundadors del Centre Català de Negocis, que ha acabat el seu encès discurs amb una crida al conjunt dels catalans independentistes: “Desperteu!”. L’arribada dels partits, però, ha començat a esperonar diversos participants de la vetlla.

Ofrena Fossar de les Moreres i Ramon Carner presentant el seu projecte polític a la vella escola/Mireia Comas

Amb els partits, la batussa i una periodista agredida

Les coses s’han torçat amb l’arribada de les comitives dels partits. Els primers en obrir plaça han estat els juntaires. Jordi Turull, secretari general de la formació i Josep Rull, expres polític, han agafat el micro. Algun crit de “botiflers” i de “traïdors” se sentia a tota l’àgora. Des d’una taula de les terrasses dels bars de la plaça, un home lamentava amb veu forta els discursos. “Que no expliquin la història, que ja sabem què va passar el 1714! Que venim aquí a veure què faran no a què ens expliquin el que ja sabem!”, retreien. Rull ha prounciat un discurs de caire històric i Turull ha repetit el seu mantra i prec de “recuperar l’autoestima”.

Xiulades i crits de botiflers, traïdors i espanyols als representants del PDeCAT al Fossar pic.twitter.com/29SoXvcR3U — Quico Sallés (@QuicoSalles) September 10, 2022

Un cop Junts ha fet l’ofrena, amb l’exconseller Quim Forn, el portaveu Josep Rius, els regidors per Barcelona, Jordi Martí i Neus Munté, els ha substituït a plaça el PDeCAT que l’acompanyava una representació del PNB, que encara se’n fa creus del que ha hagut de contemplar. El diputat Genís Boadella ha suat la cansalada per poder pronunciar el seu discurs. Xiulades, crits de traïdors i botiflers, i una banda sonora de guitarres -amb el senyor que es va fer viral per la brega de l’acte de record de les víctimes del 17-A- ha enterboliot l’acte. Un dels homes de la comitiva del PDeCAT els ha demanat respecte i s’han fet el boig cantant més fort.

Un cop han acabat els parlaments, ha començat crits i cops entre membres del PDeCAT i un grup d’assistents a la vetlla. La batussa dialèctica i d’empentes ha anat a més. Un homes i dues dones han increpat una periodista gràfica de TVE que enregistrava la discussió, i com que no ha deixat de gravar ha rebut un cop i ha anat per terra. La policia ha hagut d’intervenir i identificar els agressors. Un d’ells, identificat com a David Ventura, va ser condemnat per la mort d’un aficionat de l’Espanyol. La tensió al Fossar es feia notar.

Agressió al Fossar a una periodista, ha de venir la Poli pic.twitter.com/eG1Jkvr7mg — Quico Sallés (@QuicoSalles) September 10, 2022

ERC, xiuladíssima

El següent episodi ha estat similar sense arribar les mans. L’arribada de la comitiva d’ERC, amb la portaveu Marta Vilalta, el regidor Josep Maria Coronas i diputats com Marta Rosique o Eugeni Castellví, els acompanyava el diputat d’EH Bildu, Jon Iñarritu, han aguantat estoicament la xiulada i els insults que han ressonat a l’espai. Fins i tot, una persona que més s’esgargamellava a cridar “Botiflers” als republicans ha estat a punt de cremar el coll d’un dels membres de la direcció d’ERC a Barcelona. Sort n’ha tingut d’un veterà del republicans a Barcelona com Xavi Florensa per evitar el que podria haver estat un altre sotrac.

Els parlamentaris d’ERC han picat pedra però no s’han arronsat i han completat el seu discurs amb el suport de les desenes de persones que han acompanyat la comitiva. Un cop acabats els discursos i les ofrenes, el Fossar s’ha buidat i ha deixat pas al soroll de la botellada irredent del Passeig del Born com a banda sonora d’una vetlla que ha fet rememorar els anys 80. Aquells temps d’un independentisme tant minoritari com dividit.