Satisfacció entre la multitud de manifestants que posen fi a la polèmica de la Diada

Satisfacció entre els manifestants per l’assistència de gent a la manifestació més polèmica convocada per l’ANC. Hi ha un mar de banderes estelades de la gent al passeig de colom amb els crits d’independència. També reclamen consignes a favor de la unitat del entre els principals partits independentistes. “Malgrat tot, hi ha molta gent”, exclama un manifestant que ve de Sant Boi. Un grup de manifestants que provenen de Valls debaten sobre les conseqüències de la protesta. “ Sí, sí, molta gent, d’acord… però per a què servirà? I tot això per a què?”, es pregunta un altre manifestant aixecant-se les ulleres i mostrant la multitud des de la vorera de l’antic moll de la fusta. Un altre manifestant, de Granollers, opina que aquesta manifestació “podria trencar” el Govern. Altres no ho veuen igual però admeten que pot servir d’avís perquè la “gent hi és”.

La manifestació d’enguany ha començat amb els manifestants cridant amb força a favor del president a l’exili: “President, Puigdemont”, exclamen. A més, un manifestant ha repartit cartells impresos amb el lema “Fora Botiflers”, així com manifestants han exhibit cartells exigint la independència contra “els botiflers”. També ha triomfat un quiosc de begudes i snacks mòbils, que estava situat a l’estàtua de Colom i hi venia cervesa, aigua, crispetes, patates i pipes de gira-sol.

Al seu pas per capitania, els manifestants han xiulat el Palau com un dels símbols de l’exèrcit espanyol de Catalunya. Els manifestants han omplert el passeig del Born en passar per davant de l’instal·lació de la direcció militar a Catalunya.

Una manifestació amb presència internacional

La manifestació de la Diada de l’Onze de Setembre, convocada per l’ANC, ha començat aquesta tarda a les 17:14h a l’Avinguda del Paral·lel. Es tracta de la desena mobilització després que el 2012 es produís la primera gran manifestació independentista, convocada per la mateixa Assembla Nacional Catalana.

D’Esquerra a dreta hi ha: representants del partit nacionalista flamenc NV; d’Unió de Pagesos, Joan Caball; del Kurdistan (HDP), Devris Cimen; de Decidim País Valencià, Zahia Guidoum; de Portugal (Bloco d’Esquerda), Isabel Pirés; de l’Intersindical, Sergi Perelló; de l’Euskal Herria (Gure Esku), Josu Etxaburu Osa; de l’AMI, Jordi Gaseni; presidents de l’Assemblea i Òmnium, Dolors Feliu i Xavier Antich; de Galícia (Via Galega),Celso Díaz León; de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca; del Poble Uigur (World Uyghur Congress), Zumretay Erkin; del Consell per la República, Lluís Llach; de Cabília (MAK – GPK), Soraya Sough; de l’ASM, Joan Planes; de Castella (Izquierda Castellana) Isaac Izquierdo; de Debat Constituent, Salvador Garreta; de Rif (Hirak), Khdija Mellouki Zoubai; Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé; i del Sàhara (Front Polisario) Abidyn Bucharaya.

10 anys d’una Diada històrica

L’any 2012 va ser la manifestació més multitudinària de la història de Catalunya, concentrant entre 1,5 milions de persones i 2 milions. Va ser una manifestació de força de l’independentisme, de cara a la reunió que es va produir entre el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i el cap de l’executiu espanyol, Mariano Rajoy, que va desembocar en l’inici del procés d’independència. Mas li va reclamar a Rajoy el pacte fiscal, que no va aconseguir i va haver de convocar eleccions, que va guanyar CIU, però va perdre diputats. Allà, però, els convergents van fer el pas cap a la independència, pressionats pels republicans, la CUP i les entitats independentistes ANC i Òmnium.

Un tram de la manifestació de la Diada 2022 de gom a gom | Jordi Play

L’independentisme barallat

Deu anys després, els partits independentistes van a la manifestació barallats, i sense dirigents destacats d’Esquerra Republicana, que advoca el diàleg i la negociació amb el govern espanyol. En canvi, Junts per Catalunya refermen 5 anys després l’1 d’octubre i tots els seus consellers hi assistiran, juntament amb la CUP. Els republicans acusen a l’entitat convocant, l’ANC, de convocar una manifestació contra el seu partit i el seu Govern, mentre que Òmnium, liderat per Xavier Antich, aposta per una nova etapa amb nous lideratges i un nou marc estratègic.

Manifestants durant la mobilització de la Diada 2022 a l’avinguda Paral·lel | Jordi Play

La manifestació acaba a l’Estació de França

La manifestació acabarà a l’Estació de França, on l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), juntament amb Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), duran a terme els seus tradicionals discursos. La Guàrdia Urbana va donar la xifra de 108.000 persones en la manifestació de l’any passat, mentre que l’ANC donava 400.000 persones.