Illa demana que les baralles entre ERC i Junts no contagiï la Diada

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat que “la baralla entre ERC i Junts no contagiï al conjunt” de la Diada aquest diumenge, perquè defensa que és una festa plural per a tots els ciutadans de Catalunya independentment del seu posicionament polític.

Després d’assistir aquest dissabte a la Fira de Tàrrega, ha dit que espera que aquesta sigui una Diada de l’Onze de Setembre “del respecte, que reconegui la pluralitat de maneres de pensar en Catalunya, de la bona convivència”.

Illa i Iceta arribant al comitè federal del PSOE / EP

Govern “encallat”

Ha expressat la seva “preocupació perquè aquesta batalla permanent entre ERC i Junts, que fa que el Govern estigui molt feble, molt barallat, molt encallat, molt paralitzat” es traslladi a la celebració de la Diada així com al Parlament, i ha criticat que la Presidència de la Cambra segueixi en funcions.

Preguntat per l’absència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la manifestació de l‘ANC per la Diada, ha contestat que “té tot el respecte per les decisions que prengui qualsevol dirigent polític”, i recorda que els membres del seu partit assistiran als actes institucionals.

D’altra banda, ha defensat que la Fira de Tàrrega és un exemple de l’afinitat cultural i la col·laboració entre administracions que demostra que “les coses surten bé quan es treballen conjuntament, i es mantenen en el temps”.

Relacions Illa-Govern

Illa ha estès la mà en més d’una ocasió al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, per aprovar els pressupostos del 2023. Tant GIró com el president, tenen com a prioritats la CUP i els Comuns, però cap dels dos descarta un pacte amb els socialistes per tirar endavant els comptes del Govern de la Generalitat per l’any 2023. Amb això, Illa també demana l’aposta pel diàleg i el “retrobament”, així com una taula entre partits catalans.