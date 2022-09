Giró demana a Hisenda que el Govern pugui emetre deute l’any 2023

El conseller d’Economia de la Generalitat de Catalunya, Jaume Giró, ha demanat a la ministre d’Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, que el Govern de la Generalitat de Catalunya pugui emetre deute de cara l’any 2023. Concretament, el conseller vol que el seu Departament tingui la capacitat de combinar l’accés al Fons de Finançament de Comunitats (mecanisme per donar liquiditat a les autonomies), amb la possibilitat de tornar a emetre deute.

Segons Giró, la Generalitat ja té la capacitat de tornar a emetre deute, i és que l’any 2021 va tancar amb un dèficit del 0,3% del PIB, una xifra inferior a l’1,1% marcat com a referència. A més, Catalunya té un període mitjà de pagament de proveïdors que no supera els 30 dies, fet insòlit des del 2008, i la consideració de grau d’inversió per part de dues agències de qualificació.

El conseller d’Economia, Jaume Giró, a la Ciutat de la Justícia, en la presentació de la seva denúncia pels àudios de Villarejo / Mireia Comas

Dues agències renoven el grau d’inversió

Concretament, les agències DBRS i FLITCH han renovat el grau d’inversió de la Generalitat. Concretament, DBRS manté la nota que li va donar el març passat, que era d’un BBB baix, el primer pas que dóna entrada a les inversions considerades fiables. Per la seva banda, Fitch segueix donant a la Generalitat una nota de BBB-, la mateixa nota que li va assignar al juliol de 2021 i que la situava en grau d’inversió.

Camí a la sobirania financera

La Generalitat busca des de fa anys aquesta autonomia financera i és que de cara el 2023 s’apuntava la hipòtesi que el 2023 es pogués finançar el 95% de les seves necessitats a través dels mecanismes de liquiditat de l’Estat. Amb això, el conseller Giró vol que la Generalitat torni als mercats, que és un pas més en el camí per aconseguir la sobirania financera.

Tot i això, DBRS Morningstar considera que si bé la reivindicació de la independència segueix sent un assumpte crític, “la retòrica regional sobre aquest tema ha estat més orientada al diàleg polític que a l’enfrontament directe”