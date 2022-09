El Penedès diu prou al “centralisme barceloní” i crea un partit per la vegueria

Diversos dirigents del Penedès han dit prou al que defineixen com “centralisme barceloní” i han decidit crear un nou partit de cara a les eleccions municipals del maig del 2023. El nou partit, amb el nom d’Impulsem Penedès, té com a base el territori: la vegueria del Penedès, que es basa en les comarques del Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf i una part de l’Anoia que inclou Igualada. Reivindiquen l’autonomia del Penedès i critiquen el Govern de la Generalitat per la manca d’inversió al territori. “Som la vegueria que més creix i on la Generalitat menys inverteix en proporció”, diu Jaume Casañas, el principal impulsor d’aquest nou partit.

Casañas és alcalde de Cunit (Baix Penedès) i també exdirigent del PDeCAT. De fet, gran part dels membres del nou partit penedesenc van formar part de l’expartit del batlle de Cunit, tot i que hi ha alcaldes i regidors independents i de partits municipalistes. Impulsem Penedès prioritza el territori davant dels “interessos partidistes a nivell nacional”. “No som d’esquerres ni de dretes”, diu Casañas. Els grans eixos programàtics són la millora del transport públic, la millora dels centres escolars i instituts pel creixement de població que ha patit la vegueria en els últims anys i l’ampliació d’alguns CAPS. També volen reindustrialitzar el Penedès i ampliar l’oferta d’habitatge públic.

Presentació d’Impulsem Penedès / Impulsem Penedès

Creixement exponencial del Penedès sense resposta

La vegueria penedesenca ha crescut més d’un 14% en els últims anys, i això no s’ha vist reflectit en millores en infraestructures. En les tres comarques amb prou feines hi ha autobusos que connectin les poblacions. Pel que fa a la sanitat, hi ha tres hospitals que no arriben a cobrir la demanda: el del Vendrell, el de Vilafranca i el de Sant Pere de Ribes.

Una de les principals reivindicacions d’Impulsem Penedès és que la Generalitat desplegui la Llei de Vegueries, que té “guardada en un calaix”, com establia l’Estatut del 2006, que eliminava les Diputacions. També proposen tirar endavant el tren orbital per millorar la connectivitat, un macroprojecte que va estar a punt d’executar-se abans de la crisi del 2008 i que havia de connectar Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, i els vallesos.

No descarten presentar-se a les eleccions al Parlament

Casañas no descarta presentar el partit de cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 2025, malgrat que les circumscripcions electorals siguin per províncies i la vegueria estigui partida entre les de Barcelona i Tarragona. Ara per ara, hi ha sobre la taula fer coalicions electorals amb altres partits de cara a les municipals. “Se’ns han posat en contacte diferents partits i de moment amb qui hem parlat més són Junts, PSC i partits municipalistes“, explica Casañas. Des del sector de Junts més vinculat a Turull es veu amb bons ulls dur a terme coalicions electorals amb Impulsem Penedès. Alhora, Ester Vallès, diputada al Parlament de Catalunya, regidora de Vilobí del Penedès, membre de l’executiva nacional de Junts i afí al sector Borràs, també admet apropaments, tot i que és una qüestió que han de tractar quan comenci el curs legislatiu.

Un dels grans actius que té el projecte és l’històric alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, que havia sigut de Convergència Democràtica i ara és al PDeCAT. Considera que és un plantejament local i que pot agrupar un espai “de centre molt ampli en què coincideix tothom en els mateixos objectius”. A Vilafranca, capital de l’Alt Penedès, hi haurà una triple coalició entre Impulsem, Junts i el PDeCAT, tot i que la llista l’encapçalarà Aureli Ruiz, el segon de Regull, ja que ell plega després de 20 anys.

Alcaldes i regidors d’arreu del Penedès

Altres impulsors de la plataforma és la regidora de Sanitat i Educació de l’Ajuntament de Mediona (Alt Penedès), Sònia Poch, que alhora és afiliada de Junts. Poch creu que la Generalitat els “ignora” i constata “un problema gravíssim de transport públic”. “Viure a Mediona implica estar obligats a tenir cotxe. “Barcelona no és el centre del món“, es queixa Poch. Un altre impulsor és en Jaume Julibert, que és regidor de Cultura de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès). Julibert considera que hi ha hagut una desconnexió durant els últims anys entre el Govern i el territori i creu que fan el mateix que a Madrid. “Tot va a parar a Barcelona”, reflexiona. A més, admet converses amb Junts per anar de la mà a les properes municipals.

Un altre alcalde que dona suport a Impulsem Penedès és Xavier Ramos, de Castellví de la Marca (Alt Penedès). En la mateixa línia que els altres simpatitzants, també reclama millorar els preus de l’autopista de C-32 sud, ja que només el peatge dels túnels del Garraf ja supera els 7 euros. També demana la creació de la regió policial del Penedès i argumenta un dèficit d’inversió. “El Penedès ha crescut tant perquè moltes persones que tenien segona residència, hi han vingut a viure”, diu.

Pel que fa al Garraf, l’alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, també se sumarà al projecte, mentre que a l’Anoia encara s’ho han de replantejar. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, encara no ha definit sota quines sigles es presentarà a les eleccions municipals. Amb això, 11 alcaldes de l’Alt Penedès ja s’han sumat al projecte. A més dels ja citats, hi són Jordi Barón, regidor de Vilanova del Camí (Anoia); l’alcalde de Font-Rubí (Alt Penedès), Xavier Lluch; el batlle de Torrelles de Foix (Alt Penedès), Sergi Vallès; i el de Sant Jaume dels Domenys, Marc Palau. També s’està en converses amb diversos regidors d’altres municipis, com pot ser Gelida (Alt Penedès).