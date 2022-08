Detecten un petit terratrèmol a l’Alt Penedès i Garraf

Un petit terratrèmol ha afectat l’Alt Penedès i el Garraf aquesta matinada. El sisme s’ha produït cap a les 3.45 hores de la matinada amb una magnitud de 2,6 graus, tal com informa l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Concretament, el terratrèmol s’ha detectat a Subirats, població situada entre Vilafranca del Penedès i Martorell. Ha estat a 8 quilòmetres de profunditat i no ha provocat danys a les comarques de l’Alt Penedès i Garraf.

Les muntanyes del Garraf / Twitter

Les serralades del Garraf i de l’Ordal, les afectades

El municipi de Subirats està situat just a les muntanyes d’Ordal, una serra que toca toca directament amb el massís del Garraf, fet pel qual se’ls pot considerar com una sola unitat. Amb una latitud de 645 metres,l es diferències amb el Garraf es basen en el fet que els materials silicis més antics afloren amb més freqüència a l’extrem nord-est. Amb això, és molt probable que el terratrèmol hagi estat a les serralades de l’Ordal i del Massís del Garraf.

Subirats està format per diferents poblacions, com la que atorga nom a les seves muntanyes (Ordal). També hi ha Sant Pau d’Ordal o Casablanca i Lavern. D’altra banda, les poblacions que han pogut detectar amb tota probabilitat el terratrèmol de poca magnitud són, Gelida, Olivella, Begues, Olesa de Bonesvalls, Vallirana, Corbera de Llobregat i Castellví de Rosanes, tots aquests municipis situats a les serralades de l’Ordal i del Garraf.

No és el primer cop

No és gaire habitual viure un terratrèmol en aquella ubicació geogràfica, tot i que ara fa un any, al maig del 2021, hi va haver un terratrèmol de 2,1 graus. Aquest va generar certa polèmica, ja que es va produir a 5 quilòmetres de l’antic abocador del Garraf, situat a Begues (Baix Penedès). Tot i que inicialment es va acusar a l’abocador de ser l’origen del terratrèmol, l’Institut Cartogràfic ho va descartar.