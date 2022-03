S’activa l’alerta per tsunami a Fukushima després d’un fort terratrèmol

El terratrèmol de magnitud 7,3 en l’escala de Richter que s’ha registrat al Japó ha portat amb ell l’alerta de tsunami. Aquest fenomen ha activat immediatament l’alerta de tsunami a la costa est del país segons han confirmat les autoritats locals, que han assegurat que s’han viscut interrupcions del subministrament elèctric i forts tremolors. L’Institut Geològic dels Estats Units (USGS) ha situat l’epicentre del terratrèmol a seixanta quilòmetres de profunditat i al davant de la costa de Fukushima, el que fa témer per central nuclear només cinc dies després de l’aniversari del desastre. El tsunami, calculen, podria arribar a ser d’un metre d’alçada.

Informació de servei: No confondre i no anomenar graus, Richter o intensitat. pic.twitter.com/yhl6GfqYIr — Geòleg.cat ⚒️ (@GeolegCAT) March 16, 2022

En paral·lel, el centre d’alerta de tsunamis del Pacífic ha avisat que es podria produir una pujada sobtada del nivell de l’aigua en aquesta zona, i segons la cadena de televisió japonesa NHK l’avís afecta les zones de Fukushima i Miyagi, les més pròximes a l’epicentre del terratrèmol submarí que s’ha registrat aquest dimecres. En aquest marc, el govern nipó ha convocat un comitè d’emergència per avaluar les conseqüències d’aquest desastre natural. També han parlat de com fer front a les apagades que s’estan registrant a tot el país, fins i tot a la capital, Tòquio, a molta distància de l’epicentre. Les televisions locals ja estan donant consells a la ciutadania per fer front a l’hipotètic tsunami.

Tsunami semblant a Tonga

Fa pocs mesos es va viure un tsunami semblant a l’illa de Tonga després de l’erupció submarina del volcà Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, al Pacífic. Les fortes onades van començar a impactar de seguida contra les platges d’aquest país, segons van confirmar les autoritats meteorològiques de l’illa, el que també podria succeir al Japó i és la principal preocupació de les autoritats, que ja estan comprovant l’estat dels reactors nuclears. La falta d’accés a internet que podria ocasionar un potencial tsunami faria molt complicat que arribés informació sobre la central, el que ha encés les alarmes a tot el món.