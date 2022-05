Terratrèmol de magnitud 2,5 al Baix Llobregat

Un terratrèmol de 2,5 graus en l’escala Ritcher ha sacsejat el Baix Llobregat. Segons les primeres informacions de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el terratrèmol, que s’ha produït a les 21:09 hores no ha provocat danys i s’ha percebut a les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental. De fet, alguns usuaris de Twitter assenyalen que s’ha pogut sentir a Collserola i Barcelona. L’epicentre ha estat el Baix Llobregat i la magnitud no ha superat els 2,5 graus. La durada del terratrèmol ha estat d’aproximadament cinc segons.

Crec que acabo de viure el meu primer terratrèmol?????? Quin ensurt!!!!!!! — M (@tsusliner) May 23, 2022

Alguns usuaris d’aquesta xarxa social s’han preguntat si estan paranoics o havien notat un terratrèmol a Barcelona, ja que aquest fenòmen és molt estrany a la capital de Catalunya. “El llum del sostre s’ha mogut, us ho prometo”, assegura un usuari a Twitter. “Quin ensurt!”, deia una altra usuària que ha viscut el seu primer terratrèmol des de la capital. Altres ironitzen amb la magnitud del terratrèmol d’aquest vespre: “A tot li dieu terratrèmol!”

Estic paranoic o hi hagut un terratrèmol a Barcelona fa cosa de cinc minuts? El llum del sostre s’ha mogut, us ho prometo. — Àlex (@alexsnclmnt) May 23, 2022

Terratrèmol al Ripollès

Recentment també hi va haver un altre terratrèmol amb epicentre al Ripollès que es va notar a la Garrotxa, Osona, la Cerdanya i l’Alt Empordà. En aquest cas el terratrèmol tenia una magnitud 3,4 a l’escala de Richter, gairebé un punt més que el terratrèmol registrat aquest dilluns al Baix Llobregat i el Barcelonès. L’epicentre del terratrèmol va ser la zona de Setcases, al Ripollès, a 42,4 graus de latitud nord i 2,3 graus de longitud est, a un quilòmetre de profunditat. No es va registrat cap accident greu ni cap dany personal, tot i que va ser àmpliament percebut per la població. L’Institut Cartogràfic i Geològic (IGC) va demanar llavors que tothom qui hagués notat aquest terratrèmol omplís el seu qüestionari macrosísmic, cosa que segurament també s’obrirà durant les pròximes hores al terratrèmol d’aquest dilluns.