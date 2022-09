Borràs creu que l’absència d’ERC a la manifestació de l’ANC desmobilitza

La presidenta del Parlament suspesa i presidenta de Junts, Laura Borràs, considera que l’absència de gran part dels dirigents d’ERC, així com de tots els consellers republicans i del mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, “desanima i desmobilitza”.

“El que cal és el contrari, cal ser al costat de la gent, assumir crítiques, entomar-les i escoltar les queixes per treballar per posar-hi remei”, ha subratllat en una atenció a mitjans des del davant del Parlament, on se celebra una jornada festiva per celebrar els 90 anys de la institució. “Ens hem de mobilitzar perquè és sempre uns factor que ens fa avançar, sobretot a les Diades dels últims deu anys”, ha insistit.

Laura Borràs, en un moment de la seva intervenció a la cloenda de la UCE/UCE

Diades reivindicatives

En relació al manifest de l’ANC, molt crític amb els partits i el Govern de la Generalitat de Catalunya i motiu pel qual ERC ha decidit no ser a la mobilització, Borràs ha remarcat que les Diades “són reivindicatives sempre”. “Les entitats convoquen a tothom perquè surti al carrer i fora de polèmiques hem de ser-hi i instar la gent a ser-hi”, ha subratllat, i ha afegit que “per molts motius de desànim i desil·lusió, encara n’hi ha molts més que valen la pena per sortir a reivindicar-se”. Sobre les absències d’ERC ha dit que “qui ha de donar explicacions és qui ha decidit no anar-hi”.

Reivindica el Primer d’Octubre

La presidenta del Parlament suspesa ha remarcat que després de l’1-O la Diada ha de ser “encara més” reivindicativa i ha assenyalat que si l’Onze de Setembre “és el record d’una desfeta militar” el Primer d’Octubre és “una victòria nacional”. En aquesta línia, ha posat en valor que “quan es va fer les coses bé” va ser quan l’independentisme anava “junt”.