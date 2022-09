ERC veu incomparable la resolució de l’ONU amb el cas Borràs

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha avisat Junts que no es pot comparar la resolució de l’ONU amb el cas de Laura Borràs. En roda de premsa al Parlament, després que la Mesa hagi ratificat la suspensió de la presidenta de la cambra en no admetre a tràmit la petició de reconsideració de Junts, Vilalta ha subratllat: “Barrejar repressió amb corrupció és fer un flac favor a l’independentisme”. La portaveu d’ERC també ha replicat al secretari general de Junts, Jordi Turull, que és “incompatible” estar al Govern i fer oposició “contínuament”. El dirigent de Junts ha avisat aquest matí a Catalunya Ràdio que sortir de l’executiu és una opció real si ERC no compleix l’acord d’investidura.

Les vicepresidentes Assumpta Escarp i Alba Vergés / EP

Reivindica l’aplicació del reglament

Vilalta ha afegit que “s’equivoca” qui equipari el cas del secretari general de Junts, Jordi Turull -va ser empresonat per la causa de l’1-O-, amb la presumpta corrupció de Borràs. Així, la portaveu republicana ha reivindicat l’aplicació del reglament en el cas Borràs -realitzat a finals de juliol-, i ha recordat que l’article vinculat és “plenament vigent”.

Vilalta no ha pogut confirmar que la vicepresidenta primera, ara amb funcions de presidenta, Alba Vergés (ERC), encapçali l’acte de l’ofrena floral de la Mesa del Parlament en motiu de la Diada de l’Onze de Setembre -diumenge vinent. Sí que ha apuntat que Esquerra “no eximirà les funcions” ni tindrà “deixadesa” de les seves responsabilitats. Així, ha afegit que, per “coherència”, podria “ben ser” que Vergés encapçalés la delegació parlamentària als actes de la Diada.

Davant d’aquest escenari, Junts portarà la decisió de la Mesa del Parlament al Tribunal Constitucional, i si aquest no dona la raó al partit de Puigdemont, enviarà la qüestió als tribunals europeus, portant com a argument la resolució de l’ONU.