Junts respon a ERC i insisteix a comparar el cas Borràs amb el dictamen de l’ONU

“No hi ha cap diferència”. La secretària segona de la Mesa, Aurora Madaula (Junts), ha insistit en comparar el dictamen de l’ONU sobre la vulneració de drets dels presos independentistes, i la suspensió dels drets i deures de Laura Borràs com a presidenta del Parlament. En una roda de premsa a la cambra, aquest dijous al migdia, Madaula ha argumentat que el document de Nacions Unides parla de la “privació dels drets polítics, i no del presumpte delicte”. La portaveu del partit, Mònica Sales, ha subratllat que Junts donarà “tot el suport” a les passes que vulgui fer a partir d’ara Borràs, com per exemple anar al TC.

Els membres d’ERC a la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg i Alba Vergés / ACN

Critica la decisió de la Mesa

Madaula, la membre de Junts a la Mesa, també ha criticat que no s’hagi acceptat la seva petició ‘in voce’ a la Junta perquè es demanés un informe als lletrats. Això demostra, al seu parer, que la decisió de la Mesa de ratificar la suspensió de Borràs és “partidista”.

L’ONU sí que parla del tipus de delicte

Tot i l’argumentació de Madaula, la membre del comitè de l’ONU Hélène Tigroudja sí que remarca que els quatre polítics independentistes involucrats al dictamen -Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Josep Rull- havien instat la ciutadania a “mantenir-se estrictament pacífica”.

De manera que l’acusació de rebel·lió, per la qual van ser suspesos abans de la condemna, “no era previsible” ni “es basava en motius previstos per la llei que siguin raonables i objectius”. Per tant, l’ONU sí que fa menció al concepte del delicte de “rebel·lió”.

ERC ha dit aquest dijous que el cas Borràs amb la resolució de l’ONU no és comparable. “Barrejar repressió amb corrupció és fer un flac favor a l’independentisme”, deia la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, que també ha replicat al secretari general de Junts, Jordi Turull, que és “incompatible” estar al Govern i fer oposició “contínuament”.