Aragonès recupera l’Acord de Claredat per celebrar un referèndum acordat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha proposat aquest dimarts un Acord de Claredat per celebrar un referèndum i resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat. Ho ha anunciat aquest matí en el debat de política general, en què ha instat “tots els demòcrates” a sumar-s’hi com un acord de país. “Un acord que identifiqui quan i com Catalunya pot tornar a exercir el dret a l’autodeterminació”, ha dit el president. Així mateix, ha posat d’exemple la relació entre el Canadà i el Quebec, on hi ha un Acord de Claredat per exercir el dret a l’autodeterminació.

També ha posat d’exemple els casos del Regne Unit i d’Escòcia. Reivindica el diàleg i el pacte amb el govern espanyol amb el consens entre catalans. “Com més gran sigui el suport, com més gran sigui el consens, més força tindrem per defensar la posició de Catalunya davant de l’Estat”, ha dit el president. Així mateix, Aragonès considera que quants més suports tingui la proposta de l’Acord de Claredat a la cambra catalana, més “legitimitat” tindrà a ulls de la comunitat internacional.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant el debat de política general / Mireia Comas

Supera les “dificultats” del Primer d’Octubre

El president ha afirmat que aquesta via supera les “dificultats que no ens van deixar ser independents ara fa cinc anys”. Alhora, ha reivindicat el Primer d’Octubre i considera que només la legitimitat d’un nou referèndum acordat el pot substituir.

Aragonès ha reivindicat que un 82% dels catalans està a favor que Catalunya ha de decidir el seu futur a través del referèndum, segons dades del CEO. “És l’opinió hegemònica”, ha dit el president. “És l’opció del 73,7% dels votants del PSC. I fins i tot és l’opció del 50% dels votants de Ciutadans”, ha dit.

Insta el conjunt del país a sumar-se a la proposta

El president també ha instat el conjunt del país i el món local a implicar-se en aquesta proposta. Aragonès ha anunciat que vol fixar les condicions per tirar endavant el referèndum i impulsarà els mecanismes per facilitar l’elaboració d’aquesta proposta, a través de les “aportacions dels diferents àmbits de la societat”. Aragonès vol escoltar totes les veus i recollir els punts de vista, en aquest sentit, per tal de construir un “acord representatiu de la pluralitat i diversitat del país”.

Reivindica l’obra de Govern i el model fiscal català

“En poc més d’un any hem aconseguit el 40% d’execució del pla de Govern”, ha dit el president reivindicant la seva obra de Govern. Alhora, ha anunciat una partida de 300 milions en diferents àmbits per combatre la inflació i l’encariment dels preus de l’energia. Ha reivindicat l’acord per combatre la sentència del 25% de castellà a les aules. “Ha estat un consens sòlid i ampli. No ha estat fàcil”, ha dit el president.

Així mateix, ha reivindicat els pressupostos i el model fiscal català. “No tenim el model d’economia especulativa ni del Madrid d’Ayuso i Fejóo“, ha dit el president reivindicant els impostos als rics. Alhora, ha recordat “l’espoli fiscal” que viu Catalunya i les mancances que comporta el dèficit fiscal imposat per l’Estat. Tampoc s’ha volgut oblidar de les persones que fugen de la guerra, i ha reivindicat Catalunya com una terra d’acollida per als refugiats ucraïnesos.

Traspàs de Rodalies

El president ha exigit a l’Estat el traspàs de les competències de Rodalies, així com un finançament adequat. De fet, ha dit que el vicepresident, Jordi Puigneró, té l’encàrrec de “no escatimar esforços” per fer possible el traspàs del servei a Catalunya. El president considera que el servei de Rodalies no funciona i que és un “maldecap” diari i un “llast” per a les empreses.

D’altra banda, ha recordat la gratuïtat de l’infantil 2, així com el Pacte Nacional per la Indústria i ha recordat que Catalunya ha baixat de la barrera del 10% d’atur.