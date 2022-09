Vilalta exigeix “respecte” a Junts per no “desestabilitzar” el Govern

La portaveu d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha exigit “respecte” a Junts per Catalunya justament 24 hores abans que comenci al Parlament el debat de política general. Ho ha demanat en roda de premsa on també ha exigit “corresponsabilitat” a Junts per tal de no desestabilitzar el Govern. “No és el moment de fer desestabilitzar el Govern per disputes internes“, ha insistit des del faristol per continuar amb la tesi de la divisió interna de Junts. Els republicans, ha dit, veuen aquest debat de política general com una “oportunitat” que no ha de ser “escenari d’una divisió” com la que s’està veient aquest dilluns, amb declaracions creuades entre republicans i junters. Això, segons ERC, seria “irresponsable” per part de Junts. “És el moment de prioritzar la ciutadania, i no pas perquè algú miri per l’interès del seu propi partit”, ha reblat.

A banda, sobre la “proposta àmplia” d’Aragonès per a la independència, Vilalta ha evitat concretar res però ha dit que serà una “proposta de país” per tal d'”interpel·lar majories àmplies”. En aquest sentit el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha dit que s’està treballant “discretament” perquè el debat de política general “vagi bé”. Aquesta discreció, ha dit, “la continuarem mantenint amb les trobades, reunions i intercanvis de papers per fer possible allò que volem: un Govern que tiri endavant el país, que faci feina i que també avanci cap a la independència”.

Nou enfrontament dialèctic entre els dos partits del Govern

Aquest dilluns hi ha hagut un nou enfrontament dialèctic entre ERC i Junts, que arriben al debat de política general molt dividits. Mentre ERC ha assegurat que sortir del Govern seria un trencament dins de Junts perquè la branca turullista i alguns consellers com Giró o Cervera no són partidaris de sortir de l’executiu, Junts ha respòs que ho farà si no es compleix l’acord de Govern per una qüestió de “democràcia”.