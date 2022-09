Junts replica ERC que no seguiran al Govern si no es compleix l’acord

Resposta de Junts per Catalunya a les declaracions d’aquest dilluns on ERC es mostra convençuda que Junts no sortirà del Govern perquè fer-ho trencaria el partit. Fonts de Junts consultades per l’ACN han advertit als republicans que no seguiran dins d’un govern amb “algú que no pensa explícitament complir amb un acord signat”. “És una qüestió d’arrel democràtica i de serietat”, han lamentat fonts de la direcció del partit. També han negat que hi hagi cap divisió interna entre els partidaris de Laura Borràs i de sortir del Govern i els de Jordi Turull i quedar-s’hi, com apuntaven fonts republicanes.

El termini que Junts va donar a ERC per complir amb l’acord de Govern expirarà aquesta setmana, després del debat de política general que comença aquest dimarts. Segons fonts de la direcció de Junts la seva intenció és veure si ERC és un partit “seriós” i realment “compleix amb l’acord de legislatura signat amb Junts” o pel contrari, “pensen seguir actuant de forma unilateral al si del govern de la Generalitat com han fet fins ara”. “El que volem constatar en el debat és si pensen complir o no l’acord que va fer president Pere Aragonès”, assenyalen aquestes mateixes fonts.

Junts prendrà “les decisions oportunes” aquesta tardor

Junts ha dit que en funció de com vagi aquest debat i el compromís amb complir l’acord la formació prendrà “les decisions que consideri oportunes”, però en cap moment ha descartat la sortida de Palau, que ERC considera poc probable. “Junts no seguirà compartint govern amb algú que no pensa explícitament complir un acord signant”, han reiterat aquestes fonts, molt dures amb ERC per les declaracions d’aquest dilluns.

A banda, Junts ha insistit que no hi ha discrepàncies internes com les que assenyala ERC: “No estem gens dividits en aquesta qüestió”. Així, han remarcat que la “necessitat de respectar els acords i exigir el seu compliment forma part de l’ADN de Junts i és una posició unànime”.

Puigneró diu que el debat de política general s’ha treballat “discretament” amb ERC

En paral·lel, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha assenyalat aquest dilluns des d’Anglès que s’ha treballat “discretament” amb ERC perquè el debat de política general “vagi bé”. Puigneró no ha volgut avançar res sobre la proposta d’autodeterminació que el president Aragonès va anunciar que portaria al Parlament, perquè ha recordat que “aquest tipus de moments requereixen discreció”. “I la continuarem mantenint amb les trobades, reunions i intercanvis de papers per fer possible allò que volem: un Govern que tiri endavant el país, que faci feina i que també avanci cap a la independència”, ha conclòs.