ERC creu que si Junts surt del Govern el partit es trencaria

Esquerra Republicana està convençuda que Junts per Catalunya continuarà al Govern i la coalició es mantindrà. Segons diverses fonts de la direcció consultades per l’ACN, els republicans estan treballant per recuperar la bona relació amb Junts i confien que el sector de Jordi Turull, el secretari general del partit, i del conseller d’Economia, Jaume Giró, s’acabarà imposant al que promou la sortida del Govern. Segons ERC, Junts té números de trencar-se en cas que decideixi sortir de la coalició, perquè els partidaris de quedar-se al Govern s’enfrontarien amb el sector que prefereix una sortida.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, va mostrar-se confiat que Junts optarà per continuar a Palau en declaracions a l’ACN. Junqueras va assenyalar que ha tingut contactes amb “pràcticament tots els seus dirigents” i no tenen “cap intenció” de deixar el Govern malgrat que públicament s’ha posat un ultimàtum a ERC si no compleix l’acord d’investidura. Segons el president d’ERC, el conseller Giró i la consellera Victòria Alsina aposten per continuar dins del Govern, la mateixa posició que té la consellera de Drets Socials, Violant Cervera.

Assenyalen Borràs i Puigdemont com els promotors de la sortida del Govern

Així, ERC creu que si Junts no va optar per sortir del Govern en el moment que la presidenta del partit, Laura Borràs, va quedar suspesa de les seves funcions com a presidenta del Parlament no ho faran ara. Per això veuen poc probable una sortida de l’executiu aquesta tardor. La formació republicana sosté que són Borràs i el president a l’exili, Carles Puigdemont, els qui promouen la sortida del Govern amb una campanya interna. Tot i així, creuen que el sector turullista acabarà imposant “seny” al partit després que guanyés múscul en les eleccions territorials.

ERC sosté que Junts aporta indicis contínuament que seguiran en el Govern malgrat que Borràs insisteix que és “perfectament possible” una sortida. Un d’aquests indicis, diuen, és que el conseller d’Economia ha preparat els pressupostos per a l’any que ve i els vol negociar amb el PSC i els Comuns -tot i que Pere Aragonès i ERC tanquen la porta als socialistes- i ha reiterat que aposta per seguir dins del Govern. La seva actitud aporta “calma” al Govern segons les fonts d’ERC i es contraposen amb les “contradiccions” del vicepresident, Jordi Puigneró, que segons els republicans debiliten el sector partidari de la ruptura.

Els republicans insisteixen que aquestes “contradiccions” es deuen a les “tensions” i “discrepàncies” que hi ha dins de Junts i adverteixen que si els consellers de Junts que no són diputats surten del Govern no tindran cap espai mediàtic o de poder.