Ofensiva de Puigdemont contra el jutge de Pegasus aspirant del TC

Ofensiva judicial del president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, contra el jutge que va donar llum verda a l’espionatge amb el programari israelià Pegasus, Pablo Lucas. El president ha presentat un recurs d’empara al Tribunal Constitucional, el qual ha tingut accés El Món, juntament amb els consellers a l’exili, Clara Ponsatí i Toni Comin. El recurs demana que diverses resol·lucions emeses pel Tribunal Suprem, de les quals n’hagi format part el jutge, siguin considerades nul·les, ja que Lucas “hauria autoritzat la intervenció dels dispositius de l’advocat recurrent”.

El document del recurs d’empara al TC

Boye, defensa de Puigdemont, espiat

La defensa de Pugidemont, liderada per Gonzalo Boye, destaca que hi va haver una vulneració del dret de tutela judicial efectiva i del dret de defensa, ja que s’hauria vulnerat les comunicacions entre l’advocat i el seu client, ja que Boye formaria part de la llista d’espiats amb el programari Pegasus, jnutament amb desenes de polítics independentistes i els seus advocats.

Aquesta recusació arriba enmig del ball de cadires pel relleu de magistrats al Tribunal Constitucional. De fet, Lucas, que actualment forma part de la sala tercera del Tribunal Suprem, aspira a ser un dels nous jutges del Tribunal Constitucional, que està en ple procés de renovació. És un dels jutges millors situats per rebre el suport del Consell General del Poder Judicial.

Va participar en resolucions referents als tres eurodiputats

El jutge, com a integrant de la Sala del Contenciós-Administratiu, va participar en diverses resolucions electorals sobre la condició d’eurodiputats de Puigdemont, Ponsatí, Comín o Torra, tots ells representats per Boye. De fet, la principal resolució impugnada en la qual ha participat Lucas és la sentència que no acceptava el recurs presentat per Puigdemont i Comín contra la decisió de la Junta Electoral Central que va considerar obligatori el jurament de la constitució de forma presencial per rebre l’acte d’eurodiputat. Lucas també va participar en resolucions que concloïen les vacants dels escons de Junqueras, Puigdemont i Comín.