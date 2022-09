Puigdemont diu que no hi ha cap “ultimàtum” de Junts a ERC

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha instat un altre cop a la unitat en una conferència des de Viena. Puigdemont ha dit que confia que ERC respectarà l’acord de Govern i quan se li ha preguntat sobre la possible sortida de Junts del Govern ha assegurat que no hi ha cap “ultimàtum” de Junts sobre la taula. “Junts som més forts”, ha dit per insistir en la idea que té l'”esperança” que ERC respectarà l’acord. Tot i així, ha dit que creu que és “normal” que Junts exigeixi a ERC que es respecti el pacte d’investidura malgrat no ser cap ultimàtum.

A banda, Puigdemont ha dit que és el moment de començar a pensar en els “pròxims passos” a seguir un cop el diàleg amb l’Estat “fracassi”. En aquest sentit ha reclamat una resposta conjunta: “La resposta ha de ser col·lectiva i forta i ha de partir de la declaració d’independència, no d’abans”. Totes aquestes declaracions les ha fet en la seva intervenció a la conferència ‘La disputa per la independència i la sobirania a Europa: El cas de Catalunya’ celebrada a la Universitat Centreeuropea a Viena.

“Vull una nacionalitat que em protegeixi”

Puigdemont ha defensat el referèndum, l'”instrument per solucionar les diferències” i ha dit que “els riscos -per aconseguir la independència- no són superiors als beneficis” en les democràcies. “Espanya està construïda en la negació de la pluralitat“, ha denunciat per argumentar que l’Estat no garanteix “la supervivència de les nacionalitats històriques”. “No tinc cap problema amb la nacionalitat que hi ha al meu passaport, però vull una nacionalitat que em protegeixi com a català. Això no és possible amb l’espanyola”, ha sentenciat.

Per això, ha defensat la “revolució catalana” que al seu parer és “en essència democràtica” i ha celebrat que estigui basada en la participació cívica. “El respecte a la voluntat de la gent és un factor clau en les grans decisions”, ha insistit cap al final de la seva intervenció en una conferència que ha compartit amb els professors de la Universitat Centreeuropea Erin Jenne, del departament de Relacions Internacionals, i Michael Miller.

La visita de Puigdemont a Viena

El president a l’exili està fent aquest viatge a Viena amb l’objectiu d'”internacionalitzar la situació política a Catalunya” i “analitzar el marc d’una Catalunya independent dins la Unió Europea”. A banda de conferències com la d’aquest dijous, també està visitant llocs emblemàtics de l’exili català com la cripta imperial on hi ha els sarcòfags dels emperadors Carles VI i Elisabet Cristina, l’església dels Trinitaris Descalços i l’església de la Mercè de Viena.