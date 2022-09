Puigdemont: “Junts és un partit, no una església”

Carles Puigdemont ha assegurat que la decisió de Junts sobre què cal fer en relació amb el govern es va aprovar “per unanimitat”. Davant la polèmica de la divisió interna a Junts, el president a l’exili ha admès, orgullós, que “hi ha debat intern”, i amb tot el que això implica: “sensibilitats diferents i democràcia interna”. Ha remarcat que “no hi ha cap dit que digui que el color blanc és negre” i que “els agrada debatre”. “Fem política, no religió. Som un partit, no una església”, piula Puigdemont.

Aquest posicionament del president a l’exili a les xarxes socials ha sigut en resposta a un titular del diari ARA que, després de la cimera entre ERC i JUNTS, aquest divendres assenyala que “L’entorn de Puigdemont es decanta per sortir del Govern”. Puigdemont es queixa que se li ha posat “una diana” que “l’associa a conflicte” i lamenta que, tot i no fer declaracions, concedir entrevistes ni presidir el partit de Junts, el seu nom estigui “pel mig”. “Posats a fer, ja podien haver titulat “La culpa és de Puigdemont””, ironitza.

Ja m'han posat la diana (naturalment, associat a conflicte). Tant se val si no faig declaracions, si no concedeixo entrevistes i si no presideixo el partit: la qüestió és posar el meu nom pel mig. Posats a fer, ja podien haver titulat "La culpa és de Puigdemont" i a acabem abans. https://t.co/cFx7Hxo83m — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 15, 2022

Desmarcant-se de ser qui influencia les decisions que pren la cúpula de Junts, Puigdemont ha assegurat que la seva opinió ja la farà saber com a militant i “s’expressarà en la consulta”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs / ACN

La cimera entre ERC i Junts

Les cúpules de Junts i ERC s’han reunit aquest dimecres a la tarda. Una trobada que només va fer créixer la tensió entre els dos partits independentistes que formen part de l’executiu català. D’una banda, Junts reclama a ERC el compliment del pacte d’investidura. En concret, fan referència a tres punts que no s’estan complint avui dia: el primer, l’espai de coordinació independentista per aplegar totes les entitats; el segon, una unitat d’acció al Congrés; i tercer, que hi hagi membres de Junts a la taula de diàleg i s’hi parli de referèndum i l’autodeterminació.

Per la seva banda, els republicans refermen la seva aposta per la taula de diàleg, ampliar majories i per la transversalitat, tal com va detallar el seu líder, Oriol Junqueras.