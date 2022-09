Aragonès reclama a Junts que “aclareixi” el seu debat intern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que ni Junts ni la CUP veuen “una opció real” declarar la independència el segon semestre del 2023 i ha reivindicat el diàleg amb el govern espanyol negant que estigui “encallat”. En relació amb la proposta de l’ANC, Aragonès ha avisat que “posar dates específiques no ajuden a avançar” i poden generar “frustració” entre els independentistes. “Tenim per endavant temps per desenvolupar aspectes de l’acord (de Govern)”, ha defensat aquest dijous en un acte de La Vanguardia, on ha instat Junts a resoldre els seus “debats interns” remarcant que ell no els pot solucionar. Així, Aragonès ha insistit que treballarà per acabar la legislatura: “L’horitzó és eleccions el febrer del 2025”.

El president ha alertat que “el projecte de la independència ha de parlar molt més del país que més dels detalls interns que hi pugui haver d’un partit polític” i ha demanat treballar “sense ultimàtums” i “en positiu” per “reforçar” el Govern. Més que posar una data a la independència de Catalunya, Aragonès veu més important ara treballar en “les condicions” i el caràcter “ampli” del projecte independentista, especialment per “adquirir molta més força” davant l’estat espanyol.”No per tenir més pressa arribes abans, sinó triant el millor camí”, ha dit, subratllant que quan Catalunya sigui independent ha de ser “un estat que tingui un ampli suport” per ser “més estable i fort”. Amb tot, el president ha reivindicat que les institucions d’autogovern posen a Catalunya “en disposició de poder esdevenir un estat” i ha defensat treballar perquè la comunitat internacional i les institucions europees vegin el Govern com “un soci fiable i seriós”.

“Els projectes polítics avancen, no quan parlen d’ells mateixos, sinó quan parlen al país sencer”, ha conclòs.

Junts replica a Aragonès

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha replicat ràpidament a Aragonès que ERC ha “d’aclarir” si “prioritza el pacte de legislatura amb el PSOE o l’acord amb Junts”. “Nosaltres hem fixat posició per unanimitat”, ha dit Rius en una piulada per defensar la unitat del partit.

Aragonès vol més fons europeus

Aragonès ha reclamat al govern de Pedro Sánchez “accelerar” l’assignació dels fons europeus. “Ara és urgent”, ha avisat. El president ha recriminat al govern espanyol que “ignorar el principi de subsidiarietat no ajuda” a l’hora de repartir les ajudes del fons Next Generation.

De totes maneres, Aragonès ha reivindicat que “mitjançant la negociació” el Govern ha aconseguit “recursos addicionals” per “combatre l’encariment del cost de la vida”. Així, ha recordat que abans de finals anys presentaran “diferents mesures”, a més d’ampliar el suport econòmic amb els pressupostos pel 2023.

D’altra banda, Aragonès ha avançat que el creixement de Catalunya aquest 2022 estarà “per sobre de la mitjana de la zona euro”, tot i que “no serà tan positiva” com preveien. Amb tot, davant les “incerteses” per la inflació i la guerra a Ucraïna el president ha assegurat que el Govern “continuarà si cal les pròximes setmanes fent noves revisions del creixement”.

Mercat energètic

Aragonès veu “molt positiu” les mesures anunciades per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, per reformar el mercat energètic arran de la guerra a Ucraïna i els problemes de subministrament de gas. Segons el president, van “alineades” amb les polítiques del Govern. “Catalunya està preparada per fer la seva contribució”, ha dit.

El president aposta per la producció d’hidrogen verd a Catalunya: “Només falta la decisió, els recursos de l’estat per fer de Catalunya un enclavament estratègic de la sobirania energètica europea”.