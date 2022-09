Giró vol que Junts continuï al Govern perquè “és el millor per al país”

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha assegurat que creu que el millor pel procés independentista és que Junts continuï al Govern. En una roda de premsa aquest dimarts, Giró ha remarcat que ell “ja hagués marxat” si sabés que és el millor pel país i per la causa independentista. “Si continuo al Govern és perquè crec que és millor estar“, ha afegit.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, el conseller ha recordat que l’Executiva de Junts va acordar per unanimitat “donar un temps per negociar amb ERC” amb l’objectiu de resoldre divergències sobre l’acord d’investidura i, posteriorment, decidir si sortien o no del Govern. Giró s’ha mostrat d’acord amb aquesta decisió.

Confia en un acord entre Junts i ERC

El conseller d’Economia ha assegurat que, per ell, si es fa una consulta al partit és perquè hi ha divergència d’opinions dins la mateixa formació. Així doncs, ell es mostra confiat que el seu partit i els republicans arribin a un acord. “És el que tots desitgem”, afirma.

Borràs considera possible que Junts abandoni el Govern

Tot i la voluntat de Giró que Junts per Catalunya continuï a l’executiu català, fa poc més d’un dia que la presidenta del partit, Laura Borràs, considerava “perfectament possible que Junts abandoni el Govern”. En una entrevista en La 2 i Ràdio 4 aquest dilluns, Borràs demanava redirigir l’actuació de l’executiu català per a complir el pacte d’investidura i aconseguir la independència. Així i tot, la presidenta de Junts ha volgut aclarir que no està demanant la convocatòria d’eleccions.

Junts insta a ERC a complir l’acord d’investidura

En aquesta mateixa línia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, també va afirmar que és una possibilitat que el seu partit abandoni l’executiu català. Per això, en la línia de Borràs, també ha demanat a ERC que compleixi tres punts que consideren que no estan complint. El primer es basa en un acord de coordinació entre tots els partits i entitats independentistes; també demanen una coordinació i unitat estratègica al Congrés; i que el partit de Puigdemont se sumi a la taula de diàleg.