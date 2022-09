El Parlament tomba una ILP que vol aixecar la suspensió de la DUI

La Mesa del Parlament ha rebutjat aquest dimarts la tramitació d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que volia aixecar la suspensió de la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) del 2017. La decisió s’ha pres amb els vots a favor de Junts i la CUP, en contra del PSC i l’abstenció d’ERC. Fonts parlamentàries han explicat que, segons l’informe dels lletrats de la cambra, la iniciativa popular “no compleix les condicions” perquè pugui ser admesa. Els republicans justifiquen la seva abstenció i diuen que han votat en contra “seguint l’informe” dels lletrats.

Fonts de la mesa asseguren que la proposta sobre la DUI “no entra dins els objectes” de la llei catalana sobre iniciatives legislatives populars perquè el que demana no està entre “les competències” o “matèries” que es puguin abordar.

Tombada després de dues votacions

La iniciativa popular ha estat rebutjada després de dues votacions. En la primera, ha rebut dos vots en contra, dos a favor i una abstenció. En una segona votació, el resultat s’ha repetit. Davant d’això, i com la proposta no ha obtingut més vots a favor que en contra, s’ha desestimat, tal com dicta el Reglament del Parlament.

Demanen la publicació de la DUI al BOC

Les sis promotores de la Iniciativa Legislativa Popular defensen que la DUI “no ha estat mai derogada”. Sota aquesta premissa, demanen “la seva publicació immediata al BOC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) i la seva pertinent aplicació”. Les promotores estan convençudes que la DUI hauria de servir per “fer efectiva la plena sobirania del Parlament de Catalunya” i “tenir ple dret pel que fa a la gestió de les competències d’un Estat propi”.

En el text de les sis promotores, aquestes expliquen la seva convicció de què aquesta ILP “representa la veritable voluntat del poble, fet que es va demostrar amb escreix quan milers de ciutadans van defensar les urnes amb els seus propis cossos durant la jornada de celebració del referèndum, l’1 d’octubre de 2017″.