L’Audiència Nacional protegeix Cospedal tot i les converses amb Villarejo

El titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha tornat a rebutjar investigar l’exsecretària general del PP, Dolores de Cospedal, a la causa Kitchen. Un sumari que investiga l’operació de la policia patriòtica per manllevar la documentació sobre el finançament dels populars que tenia en el seu poder l’extresorer de la formació Luis Bárcenas.

Per altra banda, el jutge ha decidit obrir una peça separada, que ja serà la número 34, per incorporar les publicacions que s’han difós en el marc de l’operació Tàndem, la macrocausa sobre les activitats del comissari jubilat, José Manuel Villarejo, i requerir als mitjans que l’han difosa per tal que uneixin el material al procediment judicial.

Part de la interlocutòria amb la que es denega el processament de Cospedal/QS

Res d’anar contra la Cospedal

A través d’una interlocutòria, García Castellón ha tancat la porta a la petició de la representació processal del PSOE i Podem de tirar enrere les actuacions a la fase de diligències prèvies i de la mateixa fiscalia anticorrupció que reclamava al jutge incoar una peça separada sobre els àudios entre Cospedal i Villarejo. L’argument del jutge és que tot i la legimititat de la petició de fiscalia, socialistes i Podem ja es va descartar la imputació de l’exministra de Defensa. “No hi havia indicis per sostenir una investigació, i per tant, era impertinent investigar-la”, argüeix García Castellón. De fet, el jutge considerava que “ampliaria artificiosament la causa” amb el risc de convertir la instrucció en “prospectiva”.

En aquest marc, recorda que les gravacions no consten en el sumari i que, en tot cas, examinades les actuacions no s’aprecia l’existència de fets nous que justifiquin la incorporació de Cospedal com a imputada. Així mateix, el jutge recorda que els talls d’àudio no es poden emmarcar en el mateix cas perquè es desconeix l’origen, context i circumstàcnia dels “minuts de tall”. “Sobre la base d’una afirmació realitzada per la senyora Cospedal s’efectua la inferència a què s’arriba per les acusacions, conclusió que no es pot compartir amb un mínim de rigor professional”, adverteix el jutge.

“Aquest instructor de manera reiterada ha fet esment en diverses resolucions respecte la insuficiència indiciària que en el procés penal suposa sustentar acusacions sobre la base d’enregistraments trossejats, descontextualitzats i d’ignota procedència”, alerta el magistrat. “A més, cal recordar que les possibles reunions de la senyora Cospedal amb Villarejo ja van ser objecte de valoració a la interlocutòria de 29 de juliol i no constitueixen, per si, cap infracció penal”, aclareix.