El Govern descarta eleccions i avisa que la independència no és “a tocar”

El Govern de la Generalitat de Catalunya assegura no “tenir a tocar” la independència, però descarta eleccions davant les pressions de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). “O independència, o eleccions”, va dir la presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu, en el seu discurs per la manifestació de la Diada de l’Onze de Setembre. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat que el seu executiu està treballant per “un objectiu comú” i per “ampliar complicitats”.

Sobre la trobada del president Aragonès amb les entitats independentistes (ANC, Òmnium i AMI) que s’ha de produir aquesta tarda, Plaja ha dit que l’objectiu és compartir la visió del moment actual del país i valorar en quin context es troba el procés d’independència. En la trobada també hi haurà la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el Govern vol escoltar les propostes de les principals entitats independentistes i es tracta d’una “voluntat reiterada d’Aragonès”. Tanmateix, Plaja no ha esclarit si farà una proposta a les entitats.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja / ACN

Valoració positiva de l’Onze de Setembre

La portaveu de l’executiu català ha valorat positivament la Diada de l’Onze de Setembre i celebra que la manifestació hagi estat multitudinària. “Cal recuperar les relacions entre el Govern i les entitats i treballar per ser encara més”, ha afirmat Plaja.

En referència a la trobada del vicepresident Puigneró amb l’ANC, Plaja assegura que és una trobada independent i marcada per les agendes diferenciades amb Aragonès. Tot i això, assegura que compartiran les conclusions de les reunions, aixó com n’han parlat durant el Consell Executiu de Junts.

Acte pel Primer d’Octubre

El Govern també farà un acte per celebrar els cinc anys del Primer d’Octubre, però no ha esclarit si hi anirà de la mà amb la manifestació convocada per les entitats independentistes. Amb això, assegura que encar no s’ha especificat els detalls de l’agenda del president.

Davant la possibilitat que Junts abandoni l’executiu, Plaja assegura que el Govern treballa per “aïllar-se dels partits”. A més, el conseller d’Economia, Jaume Giró, ha deixat entreveure que està en contra d’abandonar l’executiu. “Si creiés que pel país seria millor que jo no estigués al Govern, no hi estaria”, assegura Giró. El seu partit ha de dur a terme una consulta interna després del debat de política general per avaluar si s’ha complert l’acord d’investidura que va portar Aragonès a la presidència de la Generalitat. “Ho decidirà la militància i jo m’hi subscriuré”, ha assegurat Giró. Amb això, assegura que s’està negociant amb Esquerra i mentrestant continuarà la seva tasca com a conseller.

Desitgen una ràpida recuperació al president Pujol

Pel que fa a l’estat de salut del president Jordi Pujol, tant el Plaja com Giró li han desitjat una ràpida recuperació. “Tinc una gran estima política per la tradició que ell encarna”, ha afirmat Giró, que creu que és el polític català més important dels últims anys. “No s’entendria la Catalunya actual sense el seu llegat”, ha dit el conseller. A més, des del Govern s’està en contacte amb la família de l’expresident.