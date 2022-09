Puigneró també es reunirà amb l’ANC

El vicepresident de la Generalitat de Catalunya i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, també es reunirà amb les entitats independentistes ANC a les 12:30h. La reunió es produeix després de la manifestació de la Diada de l’Onze de Setembre, que va ser massiva i va omplir els carrers de Barcelona amb una quantitat entre 150.000 i 700.000 persones.

La capçalera de la manifestació de la Diada 2022, minuts abans de les 17.14 h | Mireia Comas

Segons l’Assemblea la “mobilització als carrers és la clau per fer la independència, i la força de la gent ha demostrat un cop més que l’independentisme no es rendeix i que està disposat a seguir pressionant per fer realitat el mandat del Primer d’Octubre”.

Les entitats també tenen una reunió amb l’Assemblea

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que es reunirà aquest dimarts amb Òmnium Cultural, l’ANC i l’AMI. Aragonès els ha convocat aquesta tarda a les 16.30h al Palau de la Generalitat per “compartir la visió sobre el moment actual del país i del procés d’independència”, així com per “escoltar les propostes de les entitats”.

Presència dels líders de les tres entitats

Ja han confirmat l’assistència els presidents de les tres entitats, Xavier Antich, Dolors Feliu i Jordi Gaseni, respectivament. La reunió, que arriba dos dies després de la Diada de l’Onze de Setembre, serà a porta tancada.

Els dies previs a la Diada van estar marcats per la polèmica entre l’ANC i Aragonès. Nou dies abans, es confirmava que el president de la Generalitat no participaria en la marxa de l’Onze de Setembre organitzada per l’ANC i Òmnium. El motiu, perquè considerava que era “una manifestació contra els partits polítics i les institucions, i no contra l’estat espanyol”. Tampoc hi van assistir els consellers d’ERC.