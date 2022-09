Puigneró envia una carta al govern espanyol demanant el traspàs de Rodalies

El vicepresident i conseller de polítiques digitals i territori, Jordi Puigneró, ha enviat una cara a la ministra de Transports del govern espanyol, Raquel Sánchez, demanant el traspàs de Rodalies, després de l’incidència informàtica que va afectar el servei ferroviari aquest divendres passat. “Emplaço, novament, a asseure’ns amb urgència per iniciar la darrera fase de negociació per començar el traspàs integral i definitiu de Rodalies Renfe a Catalunya”, diu la carta del vicepresident del Govern de la Generalitat a l’executiu estatal.

Un tren de Rodalies ple de gent a punt de sortir de l’estació de Sants, l’1 d’octubre del 2021, en una nova jornada de vaga / ACN

Els catalans, a favor d’aquest traspàs

En aquest sentit, el conseller argumenta que el 70% dels catalans es mostren disposats que la Generalitat de Catalunya assumeixi la gestió de Rodalies a Catalunya, citant el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Actualment, Rodalies de Catalunya està gestionat per Renfe, que depèn del Ministeri de Transports, Mobilitats i Agenda Urbana del govern espanyol.

Puigneró demana, un cop més, la gestió de les infraestructures associades, material mòbil i personal, així com també el finançament per afrontar aquest traspàs.

Problemàtica diària

Les afectacions a Adif i Rodalies són una problemàtica diària que viuen els catalans que s’han de desplaçar diàriament amb el transport públic. Tot i que el servei serà gratuït fins el 31 de desembre com a mesure de l’executiu estatal per afrontar l’inflació, les afectacions se segueixen produint. Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat s’ha queixat en més d’una ocasió que Renfe disposi de bitllets gratuïts, però el servei “no funcioni”.

Aquest passat divendres un problema informàtic d’Adif va deixar durant mig matí tot el servei de Rodalies sense poder utilitzar-se. Renfe va demanar que utilitzessin altres vies de transport com alternativa, com ara els busos, que en certes localitats anaven plens, fet que va provocar retards en nombroses situacions.