Renfe expedeix més de 140.000 abonaments gratuïts des del 24 d’agost

La companyia Renfe ha expedit 122.035 abonaments gratuïts per a Rodalies a Barcelona i 21.101 abonaments de Mitja Distància a Catalunya des del 24 d’agost, data en què es van poder començar a adquirir els títols que es poden utilitzar des d’aquest dijous 1 de setembre. Les xifres d’ocupació de trens i de gent agafant aquest transport a l’Estat és d’un 50% més de les persones que l’agafaven el 2019, el que podria arribar a triplicar-se si es contemplessin els anys de la pandèmia. Així ho ha explicat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, qui ha assegurat que auestes dades “són positives” i que “ajuda a la butxaca dels treballadors”.

Els abonaments de Renfe gratïts són la gran aposta del govern espanyol i sembla ser que estan sent un èxit, segons l’administració pública. De fet, ja hi ha un 50% més d’ocupació als trens de la que hi havia abans de la pandèmia. Aquests bitllets, són gratuïts a canvi d’una fiança retornable de 10 euros a Rodalies i de 20 euros de Mitja Distància si es fan un mínim de 16 viatges. Del total d’abonaments de Mitjà Distància, 5.635 s’han adquirit a les comarques de Barcelona, 7.069 a les de Girona, 913 a les de Lleida i 7.484 a les de Tarragona, segons fonts de la delegació del govern espanyol a Catalunya.

Una usuària de Renfe es dirigeix a agafar el tren a l’estació de Manresa

Les cues barcelonines

El primer dia de rebaixes al transport públic ha deixat les primeres imatges de cues al metro de Barcelona. L’entrada en vigor de les bonificacions en els abonaments aquest dijous ha provocat a primera hora del matí llargues cues d’usuaris que volien adquirir els seus bitllets a les màquines de venda de les diferents estacions. “No m’esperava que hi hagués tanta cua“, ha assegurat aquest dijous en declaracions a l’ACN la Mariona, una de les usuàries habituals del metro que aquest matí esperava pacient el seu torn per poder comprar un tiquet en una estació barcelonina. Aquesta imatge s’ha repetit aquest dijous amb més o menys densitat de persones en la majoria d’aturades de la capital catalana.