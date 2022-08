Els sindicats de Renfe veuen complicada la gestió dels bitllets gratuïts

La mesura implementada pel govern espanyol del transport públic gratuït ha començat aquesta setmana. La iniciativa és una de les maneres que té el govern estatal de beneficiar als ciutadans per intentar pal·liar els efectes de la inflació. Sembla que l’operació és senzilla, però a Catalunya els sindicats tenen alguns dubtes de què la implementació sigui tan efectiva com s’espera. Segons expliquen a aquest diari, representants de Comissions Obreres i la UGT, la manca de personal i la poca digitalització del sector podrien torpedejar l’efectivitat de la mesura.

Els catalans que agafen el tren de manera regular ja van celebrar l’aprovació de la iniciativa que faria que el transport públic que proporciona Renfe fos gratuït. Des de llavors, es van començar a fer els moviments essencials perquè aquesta mesura fos possible sense ocasionar problemes. Segons han explicat els sindicats i la mateixa companyia de transports “s’han contractat unes 100 persones per poder fer les tasques d’informació i ajuda als viatgers a les estacions”. En aquest sentit, hi ha més personal de Renfe dedicat a acompanyar als passatgers per poder treure els seus bitllets.

Tot i això, el personal que controla la validació dels bitllets encara és escàs. En xifres concretes, només hi ha 160 revisors de bitllets a tot Catalunya, tal com indiquen les dades de Comissions Obreres. “És un problema que ve de molt abans d’aquesta mesura”, segons explica Víctor de la Cruz, representant de Renfe-Adif de Comissions Obreres. En aquest sentit, no és cap secret que els revisors dels combois no sempre estan en actiu i molts dels trens no tenen una persona que estigui dins del tren controlant els bitllets. “No és directament proporcional al fracàs d’aquesta iniciativa, però sí que preocupa que el volum de gent sigui major”, confirma el representant del sindicat.

Una usuària de Renfe es dirigeix a agafar el tren a l’estació de Manresa

A més, Xavier Rivada, responsable de l’Àrea Interna del Sector Ferroviari de la UGT, també obre la porta a un altre dels problemes que poden sorgir entre els treballadors a partir d’aquesta mesura. Tal com ell mateix explica, hi ha persones que tenen incentius relacionats amb la venda de bitllets. En aquest sentit, amb aquesta mesura no s’ha fet cap canvi en les nòmines d’aquests treballadors que podrien acabar sense cobrar aquestes bonificacions. “És un tema que ens preocupa i que reivindiquem des de la UGT que es pugui solucionar correctament”, declara Rivada.

Un QR que no funciona a Catalunya

Un altre dels “problemes” que veuen els sindicats amb la mesura, que afecta exclusivament a Catalunya, és la manca de digitalització. Per poder accedir als bitllets gratuïts cal fer-ho des de la pàgina web de la companyia. Allà l’usuari s’acaba descarregant un codi QR que li permetrà viatjar de manera gratuïta durant els quatre mesos que dura la mesura. Tot i això, el lector d’aquest codi hauria d’estar instal·lat a la maquinària de les estacions, una cosa que a Catalunya no passa. “Anem un pas endarrere en la digitalització, aquí encara no tenim aquests lectors del codi”, afirma de la Cruz.

És per això que el funcionament de la mesura a les estacions catalanes serà diferent. Els viatgers es descarregaran un codi que hauran de portar a la màquina perquè els emeti un bitllet que els durarà els quatre mesos. D’aquesta manera, doncs, serà el mateix que si tinguessin el seu mensual o bitllet habitual. “Tenim personal a totes les màquines per ajudar als nostres clients a poder treure’s el seu bitllet gratuït de manera fàcil”, assegura Antonio Carmona, portaveu de Renfe.

Tot i això, la manca de digitalització és real i no només ho noten els mateixos treballadors. En declaracions a TV3, alguns passatgers asseguraven que treure el seu bitllet des de la pàgina web havia estat més complicat que acostar-se a la taquilla. “Prevenint aquesta situació, ja vam voler contractar més persones per poder facilitar les gestions”, ha assegurat el representant de la companyia ferroviària.

Un 80% d’ocupació amb un servei eficient

Pel que fa a l’opinió de Renfe, continuen assegurant que tots els possibles problemes han estat adreçats. De fet, la mateixa companyia ha descartat que hi pugui haver cap mena de manca de personal, ja que “s’ha contractat a gent especialment per poder fer més fluït el trànsit a les estacions”, diu Carmona. A més, el representant de la companyia confirma que l’empresa ronda el 80% de l’ocupació total dels seus combois, el que “dona un marge de maniobra per poder afegir a més passatgers sense dificultat”, en paraules de Carmona.

El servei de Renfe a Catalunya ha registrat 1.600 incidències des de l’any 2012

En aquest sentit, des de Renfe no es pateix per les aglomeracions i s’assegura que “no es formaran”. Aquesta és la mateixa opinió que té el govern espanyol, qui també va assegurar que no hi hauria cap problema d’aglomeracions. Tot i que no és el problema principal dels sindicats, ni UGT ni Comissions Obreres han posat la mà al foc perquè les aglomeracions no es produeixin.

En termes de digitalització, la companyia també adreça la qüestió i afirma que aquesta mesura és precisament per fomentar la digitalització, ja que les persones que vulguin tenir aquest abonament gratuït hauran de fer-ho per internet. “Després també hem preparat les màquines així com els treballadors perquè sigui més senzill bescanviar el QR pel bitllet pertinent”, explica el portaveu de Renfe. A més, Carmona també assegura que gràcies a la digitalització els diners que els passatgers han de deixar de dipòsit, “es tornen automàticament quan s’han complert els viatges mínims que s’han de fer”.

Així doncs, la mesura s’espera que sigui un gran èxit i el públic no ha trigat gaire a sumar-s’hi. De fet, a Catalunya ja s’han venut 48.000 abonaments gratuïts. Una xifra que només en un dia ja havia arribat als 25.000. Tot i això, els sindicats continuen preocupats no tant pel funcionament sinó pels problemes d’arrel de la companyia que podrien deixar en evidència les mancances del sector durant aquest període de bitllets gratuïts. Renfe, però, encara assegura que la mesura serà tot un èxit. Tal com descriu Carmona: “Esperem que gran part de la població s’acabi sumant a la iniciativa i es pugui incentivar més l’ús del transport públic”.