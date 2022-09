Catalunya recupera Rodalies després de més de 3 hores d’aturada

Es restableix la circulació de trens de Rodalies, regionals i de Llarga Distància en via convencional a Catalunya. Sobre les vuit del matí, els tècnics d’Adif han resolt l’avaria que ha obligat a aturar totalment el servei ferroviari des de primera hora d’aquest divendres. Renfe anuncia que, a causa de la incidència, la normalització del servei de trens serà progressiva i que hi poden haver restriccions i alteracions de recorregut en algunes línies.

La incidència s’ha detectat a primera hora del matí i afectava el sistema de telecomunicacions d’Adif. En concret, a l’estació de França de Barcelona. Han sigut més de tres hores amb una aturada generalitzada a la xarxa ferroviària. No hi havia circulació a cap línia de Rodalies, ni de regionals, ni de trens de Llarga Distància que circulen per via convencional a Catalunya. Només s’ha mantingut el servei en els trens d’Alta Velocitat (AVE).

Panell a l’estació de Rodalies de Plaça Catalunya on s’anuncia el restabliment del servei de trens | S.B.

La ministra Raquel Sánchez xifra en 80.000 els usuaris perjudicats aquest matí per l’avaria a la xarxa ferroviària. Diu que és “una incidència anòmala i extraordinària”

Des de primera hora, Renfe ha alertat de la incidència a través de les xarxes socials i ha recomanat als usuaris l‘ús de transport alternatiu. Així i tot, ha sigut inevitable l’aglomeració de gent a les estacions. Per tal d’evitar l’acumulació de persones, no s’ha permès l’accés a les andanes. A més, Protecció Civil havia activat la prealerta Ferrocat.

Mentre durava la incidència, el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, explicava al canal 324 que s’havia decidit aturar el trànsit dels trens “per raons de seguretat”. El portaveu de Renfe a Catalunya demanava disculpes a tots els usuaris per les molèsties que ha causat aquesta aturada generalitzada. Des de 2015 no patien una avaria com aquesta, afirmava Carmona

Adif obrirà una investigació

Segons les primeres investigacions, la incidència s’hauria registrat durant la matinada d’aquest divendres mentre es duia a terme el procés d’actualització dels sistemes informàtics del Control de Trànsit Centralitzat (CTC) de Barcelona, que es realitza de forma periòdica. Així i tot, Adif obrirà una investigació per aclarir els fets que han causat la incidència.