Catalunya, sense trens de Rodalies i mitja distància per una avaria

Una incidència en el sistema de telecomunicacions d’Adif provoca una aturada total de la circulació de tots els trens de Rodalies, regionals i de Llarga Distància en via convencional a Catalunya des de primera hora d’aquest divendres. Actualment, només es manté la circulació dels trens d’Alta Velocitat (AVE).

Els tècnics d’Adif estan treballant des de primera hora per solucionar la incidència que afecta la xarxa ferroviària catalana, però no s’ha fet cap previsió de quan pot estar solucionada. Renfe recomana als usuaris que utilitzin mitjans de transport alternatius i, de fet, no se’ls deixa accedir a les estacions perquè no es provoquin aglomeracions a les andanes. La companyia està informant de la incidència a través dels seus canals i Protecció Civil ha activitat la prealerta Ferrocat.

Segons avançava el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, al canal 324, s’ha decidit aturar el trànsit dels trens “per raons de seguretat”. Carmona ha recordat que, des de l’inici del servei, “no circulen trens de Rodalies a Catalunya, ni Rodalies de Barcelona ni regionals, ni els llarga distància per via convencional”. El portaveu de Renfe a Catalunya ha demanat disculpes a tots els usuaris per les molèsties que aquesta aturada generalitzada està causant.

Així i tot, els trens de vies convencionals entre Tarragona i Terres de l’Ebre sí que circulen amb noralitat, ja que aquest tram depèn del centre de control del País Valencià.

FGC, amb normalitat

El servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) funciona amb normalitat i segons l’horari previst, com ha confirmat la companyia aquest matí a través de les xarxes socials.

Adif obrirà una investigació

Segons les primeres investigacions, la incidència s’hauria registrat durant la matinada d’aquest divendres mentre es duia a terme el procés d’actualització dels sistemes informàtics del Control de Trànsit Centralitzat (CTC) de Barcelona, que es realitza de forma periòdica. Així i tot, Adif obrirà una investigació per aclarir els fets que han causat la incidència.