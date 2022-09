Matí de caos a Rodalies pels efectes de la pluja al Maresme i Girona

Continua el caos a Rodalies per les avaries provocades per la intensa pluja dels últims dies. Actualment continuen les incidències a la infraestructura d’Adif entre Arenys de Mar i Mataró i entre Maçanet de la Selva i Girona i la conseqüència principal són nous retards en les línies R1 i R11 de Rodalies. Adif ha informat que ja ha reparat les avaries d’aquest divendres provocades per les grans tempestes que es van produir als trams entre Arenys de Mar i Canet de Mar i entre Blanes i Maçanet-Massanes. També n’hi van haver entre Cerdanyola del Vallès i l’estació de Torre del Baró.

Tot i que a les 6.27 hores d’aquest dissabte Adif ha informat que s’havia restablert el servei només ha calgut esperar dues hores per conèixer una nova avaria que està obligant a circular per via única entre Arenys de Mar i Mataró. Això està provocant 20 minuts de retard en aquesta línia. A això s’hi suma una avaria similar que també acumula retards de 25 minuts a Girona.

El rescat de 400 persones de dos trens

Les tempestes han fet moltes destrosses a Catalunya, entre les quals avaries en dos trens de Rodalies que van obligar a evacuar els passatgers. Els Bombers van haver de rescatar prop de 400 passatgers en dos combois al Maresme i a la Selva per les incidències causades per les tempestes. En el comboi que portava més persones, el cos d’emergències va rescatar 300 passatgers atrapats. El seu tren s’havia aturat a l’R1 entre Arenys de Mar i Pineda i no podia avançar. En el segon tren, el de Fogars de la Selva, es va evacuar 90 persones que van haver d’utilitzar autobusos per arribar a la seva destinació després que el seu tren quedés encallat per la caiguda d’una branca a la catenària entre Maçanet i Blanes.