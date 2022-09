Rescaten 400 persones en dos trens avariats per la pluja al Maresme i la Selva

La pluja continua fent destrosses a Catalunya. L’últim problema que ha generat ha estat en dos trens de Rodalies que han hagut de ser evacuats. Els Bombers han hagut de rescatar prop de 400 passatgers de dos trens avariats al Maresme i a la Selva per les pluges. En el primer comboi, el que portava més persones, el cos d’emergències ha rescatat 300 passatgers. El seu tren s’havia aturat a l’R1 entre Arenys de Mar i Pineda. En el segon tren, a Fogars de la Selva, s’ha evacuat 90 persones que han estat portades en autobús fins la seva destinació després que el seu tren hagi quedat encallat per la caiguda d’una branca a la catenària entre Maçanet i Blanes.

Els Bombers han atès des de les cinc de la tarda una setantena d’avisos, en alguns casos per pedres d’una mida considerable. A Maçanet hi ha hagut acumulació de gel i desperfectes i fins i tot ha caigut un arbre a l’autopista AP-7. A Capellades, la incidència més destacada ha estat la d’una família que no podia travessar de tornada la riera de la Torre Baixa i s’ha quedat atrapat. Pel que fa al telèfon d’emergències 112, ha rebut un total de 122 trucades per la pluja i les pedregades. La majoria de les trucades han estat de persones del Baix Llobregat (74) i de la Selva (18).

Un arbre provoca deu quilòmetres de retencions a l’AP-7

La tempesta també ha fet caure un arbre a l’autopista AP-7 a l’alçada de Maçanet de la Selva, el que ha provocat retencions considerables. Com a conseqüència de l’incident ha calgut tallar un carril de la via en sentit nord i això s’ha traduït en un col·lapse de més de 10 quilòmetres. Els fets han passat cap a les 17:30 de la tarda, quan un arbre ha caigut per les intenses precipitacions que hi ha hagut a la zona.