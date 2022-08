Ruixats i altes temperatures: On afectaran més les tempestes d’estiu?

Catalunya porta setmanes submergida en ruixats i altes temperatures, una combinació molt típica de l’estiu, però que acaba afectant de manera negativa. En aquest sentit, aquest cap de setmana es tornen a esperar canvis de temps exagerats entre el sol i les tempestes, però les temperatures es mantindran a l’alça, més de 35 graus a pràcticament totes les comarques catalanes, independentment dels ruixats que puguin caure. Per aquesta raó, des del Servei Meteorològic de Catalunya es demana precaució i molta responsabilitat, ja que el perill per la calor tindrà una afectació extensa al territori fins fins dissabte a la tarda.

Les prediccions que acompanyen els pròxims dies no són molt prometedores. Si fa poc ens queixàvem de la falta d’aigua, sembla ser que aquesta setmana els Pirineus aniran carregats. Però, això no és tot, les temperatures continuaran pujant de manera generalitzada a tot Catalunya. D’aquesta manera doncs, s’espera que aquesta nova onada de calor comenci el divendres, fent que les temperatures pugin entre 3 i 5 graus a pràcticament tot el territori. Deixant les comarques del Barcelonès i el Gironès en alerta de perill mitjà per calor. Pel que fa a la resta de Catalunya, hi ha una alerta generalitzada de perill per onada de calor de caràcter menys greu, però el Meteocat segueix demanant que es tingui en compte a tot el territori.

Les comarques costeres també es veuen afectades per les altes temperatures / Pixabay

Pel que fa a dissabte, les altes temperatures i el perill més alt per onada de calor es mourà cap al oest de Catalunya. Seran les comarques de la Segarra, Urgell, Garrigues, Segrià, Noguera i Ribera d’Ebre les que patiran les pujades de temperatura més altes. Tot i que els dies no seran molt solejats no hi haurà perill de precipitacions.

Previsió de ruixats al sector oriental dels Pirineus

Tot i que la pluja no serà un problema per tot Catalunya, si que hi haurà parts que patiran fortes tempestes, sobretot al Pirineu. En aquest sentit, els ruixats començaran demà i acabaran dissabte, deixant un panorama de molta pluja les parts més muntanyoses de Catalunya i una calor gairebé extrema a tota la resta del territori. En concret, s’esperen ruixats a la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i Osona, sent aquesta última una de les comarques on conviuran les altes temperatures amb les tempestes d’estiu. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic ha emès un avís de situació de perill per intensitat de pluja fins dissabte. En aquestes comarques, es podran superar els 20 mm de precipitació en mitja hora.

Una dona amb un paraigües sota la pluja / Pixabay

Més entrant cap a dissabte, els Pallars, l’Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà també se sumaran als ruixats d’estiu, però les temperatures continuaran sobrepassant els 35 graus en la majoria d’aquestes zones. El final del cap de setmana, però, sembla que tota la situació es tornarà a regular. D’aquesta manera, diumenge les temperatures tornarien a situar-se en la línia dels 35 graus o menys i les precipitacions deixarien de ser persistents en el nord de Catalunya.

Un clima preocupant

No és cap secret que la situació climàtica catalana està sent estudiada molt a fons. El canvi climàtic està provocant grans canvis en el temps, però sobretot en les temperatures, arribant a extrems que no s’havien vist en gaires ocasions al territori. Davant la desconeixença de la població, el Servei Meteorològic de Catalunya, juntament amb el Govern han començat a llançar alertes durant l’estiu per intentar conscienciar a la ciutadania dels perills d’aquests canvis de temps, així com les maneres d’enfrontar les altes temperatures. Pensant en les persones més vulnerables, s’han obert refugis climàtics a diferents punts de Catalunya: espais amb aires condicionats i climatització per poder passar les hores amb més sol del dia.